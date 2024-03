Leserfragen: Warum fahren eigentlich immer noch Pferdekutschen durch die Altstadt von Palma?

Darf ich Sie höflichst um Ihre Auskunft bitten, warum doch wieder Pferdekutschen in Palma unterwegs sind? Ich dachte, wir hätten dieses traurige und nicht mehr zeitgemäße Tun hinter uns gelassen. (Carsten S., per E-Mail)

Es stimmt, dass die bis Sommer 2023 regierende Linkskoalition im Rathaus von Palma im Jahr 2022 einen Antrag der Oppositionspartei Ciudadanos billigte, der ein Verbot von Pferdekutschen bis spätestens 2024 zum Ziel hatte. Mit dem Regierungswechsel im Rathaus hin zur konservativen Volkspartei PP mit Duldung der rechtsextremen Vox hat sich der Wind allerdings gedreht. Die PP will nun die Pferdekutschen beibehalten und zunächst abwarten, wie sich die Elektrokutschen in Alcúdia bewähren. Dann könne über ein ähnliches System in Palma nachgedacht werden, kündigte der zuständige Stadtrat Antoni Deudero im November 2023 an. Es werden also bis auf Weiteres Pferdekutschen in der Altstadt von Palma unterwegs sein. Ob die Einschränkungen der vergangenen Regierung, dass die Tiere im Sommer ab Warnstufe Gelb wegen Hitze nicht mehr fahren dürfen, bestehen bleiben werden, ist derzeit offenbar noch unklar.

Ich bin 60 Jahre und mein Leben lang Fan von Borussia Dortmund. Gerne möchte ich dem MZ-Fanclub von Real Mallorca beitreten, wir haben eine Wohnung auf der Insel. (Lothar A., per E-Mail)

Den Fanclub der Mallorca Zeitung gibt es leider schon seit Jahren nicht mehr. Zuletzt waren es meist nur noch zwei Herren, die sich zu den Spielen trafen. Wir könnten versuchen, diese für einen gemeinsamen Stadionbesuch zu kontaktieren, wenn Sie das möchten.

Ich bin treuer Leser eurer Zeitung und gleichzeitig eifriger Betrachter der Webcams. Gibt es einen Grund, warum die Liveübertragungen der Kameras nicht mehr wie früher funktionieren? (Manfred W., per E-Mail)

Leider können wir in dieser Hinsicht momentan keine positive Antwort geben. Der externe Betreiber, der uns den Dienst zur Verfügung stellte, ist nicht erreichbar. Wir können daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen, ob oder wann es noch mal eine MZ-Livecam geben wird.

