Leserfragen auf Mallorca: Was tun bei Problemen mit dem Stromversoger Endesa?

Hallo, die Heinrich Kimmle Stiftung Pirmasens fährt mit einer Reisegruppe mit behinderten Menschen nach Mallorca. Im Jahre 2013 waren wir schon mal da und haben die Werkstatt für beeinträchtigte Menschen in Manacor besucht. Ihre Zeitung berichtete damals von diesem Treffen. Diesen Besuch würden wir gerne wiederholen. Ich wende mich hiermit noch mit einer Bitte an Sie: Könnten Sie uns behilflich sein bei der Kontaktaufnahme zur Aproscom-Stiftung in Manacor. Ich habe im Internet keinen Ansprechpartner gefunden bzw. es gibt sprachliche Barrieren. (Peter B., per E-Mail)

Bei der Stiftung gab man uns folgende E-Mail: evadfp@aproscom.org. Die Mitarbeiterin kann auf jeden Fall Englisch und wohl auch ein paar Brocken Deutsch. Das sollte für eine Kontaktaufnahme reichen.

Probleme mit Endesa

Hallo, zum wiederholten Male ist der Umgang von Endesa mit Kunden eine Frechheit! Wir bekommen als Privatpersonen eine Monatsrechnung von über 200 Euro für Strom. Das ist das Dreifache unseres Monatsdurchschnitts. Die Abrechnung bezieht sich auf den Zeitraum 4. Juli 2023 bis 5. Februar 2024. Monatlich erhielten wir in der Vergangenheit wie üblich eine Verbrauchsabrechnung mit Stromverbrauch und dem Betrag, der bezahlt werden musste. Auf Nachfrage bei Endesa, warum nahezu das zweite Halbjahr 2023 abgerechnet wurde, kam die Antwort, dass die früheren Rechnungen nur Schätzungen gewesen seien und jetzt genau abgerechnet würde. Die aktuelle Rechnung lässt sich weder öffnen, noch kann man den Betrag nachvollziehen. So etwas haben wir noch nicht erlebt! (Uwe S., per E-Mail)

Wir haben in der Vergangenheit oft über Probleme mit Endesa berichtet, da sich die Zuschriften häuften. Hier finden Sie eine Anleitung. An sich klingt es nicht unüblich, dass der Strom per Abschlag bezahlt wird und es später eine Abrechnung gibt. Sicherlich lässt sich das bei Endesa umstellen. Ansonsten können Sie auch einfach den Stromanbieter wechseln.

Leser fragen die MZ E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es

