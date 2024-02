Leserfragen: Wo kann ich in Palma das leckere Pan de Cristal mit Tomate essen?

Wisst ihr mehr? Wo kommt der plötzliche Nebel her? Ich bin in Cala Llombards zu Hause. So was wie heute (14.2.) mitten am Nachmittag habe ich noch nie gesehen. Der Nebel tauchte fast von einer Minute auf die andere auf. (Ursula M., per E-Mail)

Der Nebel tauchte tatsächlich sehr plötzlich auf. Das Wetterphänomen ist auf Mallorca eigentlich vom Frühling bekannt. Da der Winter dieses Jahr extrem mild und die Temperaturen seit Wochen bereits frühlingshaft sind, ist es diesmal schon früher neblig. Es handelt sich dabei um sogenannten Advektionsnebel. Wie viele Wetterphänomene auf Mallorca hat er mit den großen Temperaturunterschieden zwischen dem Mittelmeer und der Insel zu tun. Die warmen und feuchten Luftmassen treffen auf das kühle Wasser – die Wassertemperaturen liegen derzeit bei 14 Grad – und bilden den Nebel. Der Wind treibt ihn dann auf das Land.

Wo kann ich in Palma pan de cristal mit Tomaten und Olivenöl essen? (Christine S., per Facebook)

„Pan de cristal“ gibt es in vielen Bars in Palma, empfohlen wird häufig in der Innenstadt der Tast Club (Carrer de Sant Jaume, 6), die Bar España im Carrer de Can Escursac, 12, oder auch das Beatnik Restaurant & Bar im Carrer Montenegro, 10, hier allerdings als Begleitung einer Schinken- und Wurstplatte. In den meisten Bars gibt es die auch als Glasbrot bezeichnete Spezialität, die ursprünglich aus Katalonien stammt, als Beilage zu Lachs, Schinken oder Käse.

Wie steht es eigentlich um den Weiterbau der Eisenbahn von Manacor nach Artà? Die sollte doch eigentlich Ende dieses Jahres schon teilweise in Betrieb gehen. (Stefan W., per E-Mail)

So schnell wird es sicher nichts. Die im Sommer ins Amt gekommene konservative Balearen-Regierung will die Zugstrecke weiterbauen, wie im November Regierungssprecher Antoni Costa versicherte. Allerdings ist im Haushalt 2024 kein Budget dafür vorgesehen. Das hänge davon ab, ob die spanische Zentralregierung Mittel für die Zugverbindung lockermache, sagte Costa. Erst wenn man die Unterstützung aus Madrid sicher habe, werde man sich auf der Insel an die Planung machen.

