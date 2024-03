Leserfragen: Kann man im April auf Mallorca noch den Wanderweg zum Lochfelsen Sa Foradada gehen?

Wir sind vom 1. bis 9. April in Port de Sóller. Nun haben wir Ihren Artikel mit den Ausbesserungen auf dem Wanderweg nach Sa Foradada gelesen. Wurde denn überhaupt schon damit begonnen, oder könnten wir es vielleicht Anfang April versuchen, weil sich der Start der Arbeiten verzögert? Wie verhält es sich in dieser Saison 2024 mit dem Verbot, mit dem Mietwagen bis zum Leuchtturm am Cap Formentor zu fahren. Ist es in unserem Reisezeitraum noch möglich? (Gritt B., per E-Mail)

Es handelt sich hierbei um einen Privatweg. Weder im Rathaus von Deià noch beim Inselrat weiß man, wer genau hinter den Arbeiten steckt und welche Einschränkungen Wanderer erwarten wird. Aus Erfahrung gehe ich allerdings nicht davon aus, dass die Arbeiten bereits in den kommenden Wochen starten, da erst Anfang Februar die Genehmigung für die Erneuerung eingetroffen ist. Sie müssen also wohl keine Hindernisse auf dem Weg erwarten, genauso wenig wie beim Befahren des Cap Formentor. Die Durchfahrtssperre tagsüber für Privatautos tritt voraussichtlich erst am 1. Juni in Kraft. Der Bürgermeister von Pollença möchte dieses Jahr eine Verlängerung bis mindestens Ende Oktober erreichen, weil es im vergangenen Jahr auf der Straße im Oktober und sogar noch im November aufgrund des hohen Urlauberaufkommens häufiger weder vor noch zurück ging. Im Gespräch ist auch, dass die Beschränkungen bereits Ende April beginnen sollen, offiziell durch ist allerdings noch nichts.

Bei Ihren Wandertipps geben Sie einen Code an, z. B. bit.ly/3ul1j50. Meine Versuche mit dieser Adresse die Wanderungen im Internet zu finden sind bisher gescheitert. Bitte erklären Sie mir, wie ich hier vorgehen muss. (Christian N., per E-Mail)

Bei dem Bitly-Code handelt es sich lediglich um die Verkürzung einer sonst sehr langen URL. Sie müssen diese Adresse einfach nur in das Feld für die URL in Ihrem Browser kopieren, dann öffnet sich die Seite mit der Wanderung bei Wikiloc. Wenn Sie den von Ihnen angegebenen Bitly-Link eingeben, öffnet sich eine Wanderung rund um den Puig de Sant Miquel.