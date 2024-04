Bei diesen Mallorca-Airlines gibt es Internet über den Wolken

Wer im Flugzeug zwischen Mallorca und Deutschland, Österreich oder der Schweiz im Internet surfen möchte, der schaut bei vielen Airlines noch in die Röhre. Manche Fluggesellschaft positioniert sich sogar ganz bewusst gegen WLAN an Bord. So teilt etwa eine Sprecherin von SmartLynx mit, dass die Airline nicht vorhabe, Internet an Bord anzubieten. „Fliegen ist eine großartige Gelegenheit, mal von der Welt abzuschalten und sich zu entspannen“, so die Sprecherin. Auch bei Easyjet heißt es, dass die Airline in „absehbarer Zukunft“ nicht plane, Internet an Bord zugänglich zu machen. Man habe festgestellt, dass die „Nachfrage der Kunden nach Wi-Fi bisher nicht besonders groß war“. Mitbewerber Ryanair ist derzeit ebenfalls offline.

Eurowings, Discover, Lufthansa Anders sieht das bei Eurowings aus. Der „Mallorca-Shuttle“ bietet auf einigen Flügen zwischen Deutschland und der Insel verschiedene Pakete an. Eine Chat-Funktion mit einer Nutzung der gängigen Messenger-Apps kostet 2,90 Euro bei weniger als zwei Stunden Flugzeit und 3,90 Euro bei längerer Flugzeit. Wer auch das übrige Internet nutzen will, zahlt 3,90 Euro für 30 Minuten WLAN-Zugang und 6,90 Euro für eine Stunde. Und wer die gesamte Flugzeit über im Netz surfen möchte, der zahlt dafür 7,90 Euro bei einem Flug unter zwei Stunden und 9,90 Euro bei einem längeren Flug. Damit bekommt man Zugang auf das Unterhaltungsprogramm an Bord, Wings Entertainment. Laut einer Sprecherin von Eurowings sind 58 Flugzeuge der Airline mit den technischen Möglichkeiten ausgestattet. Discover, ebenfalls eine Lufthansa-Tochter, bietet Internet derzeit nur auf Langstreckenflügen an. Auf den Mallorca-Verbindungen gebe es die Möglichkeit, über die sogenannte „Onboard Cloud“ Filme und Serien zu schauen. Außerdem biete das kostenlose Angebot Zugang zu digitalen Magazinen, Zeitschriften und Spielen. Die Lufthansa bietet auf ihren Europa-Verbindungen das Chatten in Messenger-Diensten gratis an. Internetzugang gibt es derzeit auf Europa-Strecken noch nicht flächendeckend, doch ab Herbst soll dementsprechend nachgerüstet werden. Austrian, Condor Auch Gäste von Austrian können an Bord von ausgewählten Flügen kostenlos bei WhatsApp, Telegram oder Signal chatten, sofern sie Stammgäste sind. Alle anderen zahlen für den Service 3 Euro. Internetzugang gibt es mit FlyNet Premium, das für 6 Euro (bei Flügen unter 90 Minuten) oder 8 Euro (bei Flügen ab 90 Minuten) zu bekommen ist. Auch in den Maschinen von Condor soll es auf den Strecken zwischen Mallorca und Deutschland in naher Zukunft Internetzugang geben. Bisher bietet die deutsche Airline WLAN lediglich auf der Langstrecke an, ab April werde der Internetzugang aber sukzessive auch auf den Kurz- und Mittelstrecken eingeführt und somit auch auf Mallorca-Flügen, wie eine Condor-Sprecherin mitteilt. Fluggästen von Condor stünde dann das Internet- und Entertainment-Portal „FlyConnect“ zur Verfügung, für das Datenpakete erworben werden können. Hierfür gibt es auch bei Condor verschiedene Pakete. Wer nur Nachrichten verschicken will, der kommt mit dem Paket „Chat Unlimited“ aus, das den ganzen Flug über gültig ist und 7 Euro kostet. Mit dem Basic-Tarif für 12 Euro, der zwei Stunden gültig ist, besteht Zugang zum kompletten World Wide Web. Für 20 Euro und den Premium-Tarif können die Passagiere bis zu vier Stunden lang surfen, Textnachrichten senden, E-Mails bearbeiten, Musik streamen und ihren VPN-Client nutzen. Ryanair Kein Internet und keine Messenger-Dienste bietet Ryanair an – und plant das laut einer Sprecherin auch nicht. Ebenfalls noch kein Internet auf Kurzstrecken gibt es derzeit bei der Schweizer Airline Swiss. Doch wird laut einer Sprecherin ab Winter 2024/25 nach und nach „die gesamte Kurzstreckenflotte mit Breitband-Internetzugang“ ausgestattet und damit auch die Mallorca-Verbindungen. Dann stehe den Fluggästen kostenlos die Nutzung der gängigen Messenger-Dienste zur Verfügung. Auch Edelweiss bietet derzeit noch kein Internet an Bord an. Dafür gibt es kostenlos Filme, Musik und Informationen zum Flug.