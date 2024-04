Sechs neue Ziele und eine zusätzliche Maschine: So startet Easyjet auf Mallorca in die Urlaubssaison

Easyjet weitet den Standort auf Mallorca in diesem Sommer aus. Seit Mittwoch (3.4.) sind statt bislang sieben nun acht Flugzeuge auf dem Airport Son Sant Joan stationiert. Die britische Fluggesellschaft bietet bis Ende Oktober insgesamt 2,7 Millionen Sitzplätze an, das entspricht einem Anstieg von 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Der Anstieg bei Easyjet entspricht laut Flughafenbetreiber Aena dem der anderen Fluggesellschaften, die mit 33,2 Millionen Sitzplätzen während der Hauptsaison rund acht Prozent mehr Sitzplätze bieten als im vergangenen Jahr. Auffällig: Während die Sitzkapazitäten bei Verbindungen ins Ausland in diesem Jahr um rund 10,8 Prozent wachsen, gehen sie bei den Inlandsverbindungen um 0,2 Prozent zurück.

Weitere Flughäfen

Neben der zusätzlichen Maschine erweitert Easyjet auch die Liste der Flughäfen, von denen aus Mallorca angeflogen wird. Hinzu kommen in diesem Jahr die französischen Städte Nantes und Montpellier, das englische Southampton, Belfast City in Nordirland sowie die tschechische Hauptstadt Prag und das griechische Athen. Insgesamt kann die Insel in diesem Sommer von 31 Flughäfen aus mit der Billigfluglinie erreicht werden.

Während die beiden französischen Flughäfen mit bis zu vier Verbindungen in der Woche bereits jetzt angeflogen werden, kommt Southampton erst im Mai auf den Flugplan. Ende Juni folgen dann die verbleibenden drei Städte.

In Deutschland fliegt Easyjet weiterhin von Berlin-Brandenburg aus auf die Insel. In der Schweiz gibt es in diesem Sommer Verbindungen von Basel und Genf nach Mallorca.

Neue Basis auf dem Festland

Doch nicht nur auf der Insel weitet Easyjet das Geschäft aus. Neben der Basen in Palma, Malaga und Barcelona, wird in diesem Jahr auch ein eigener Standort in Alicante eröffnet. Insgesamt kann die Airline in diesem Jahr 13,4 Millionen Passagiere in den Spanien-Urlaub und zurück befördern. /pss