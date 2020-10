Herzlicher Einstand des neuen Pfarr-Ehepaars auf Mallorca

Könnte es einen besseren Tag zum Einstand eines evangelischen Pfarrers geben als den Reformationstag? Insofern war der Samstag (31.10.) der perfekte Tag für die Einführung von Martje Mechels und Holmfried Braun als neue Pfarrer der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde auf den Balearen. Das Ehepaar, das bereits vor einigen Wochen auf Mallorca eingetroffen war und Heike Stijohann im Amt ablöste, teilt sich die Pfarrerstelle der Gemeinde.

Auch die Tage der Reformation seien bewegte Zeiten gewesen, so Hanns-Henning Krull, der zusammen mit Heiner Süselbeck den Gottesdienst leitete, in Anspielung auf die derzeitige Corona-Lage. Unter Einhaltung der Sicherheitsabstände füllte sich die Kirche La Porciúncula an der Playa de Palma beträchtlich. Alle Besucher trugen Atemmasken, passierten eine Temperaturkontrolle am Eingang und gaben für alle Fälle ihre Kontaktdaten an. Der anschließend geplante Empfang musste ausfallen.

Wegen Corona konnte auch kein Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland anreisen, stattdessen wurde ein Grußwort von Auslandsbischöfin Petra Bosse-Huber und Oberkirchenrat Olaf Waßmuth verlesen. Im Namen des Bistums Mallorca hieß Padre Baltasar Mechels und Braun willkommen, die sich zum offfiziellen Einstand die Predigt aufteilten. Sie kreiste um Worte aus dem 139. Psalm: "Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten."

Auch wer seien Heimat verlasse, dem bleibe Gott treu, so Pfarrer Süselbeck. Die Aufgabe eines evangelischen Pastors sei es, jene Heimat im Auge zu behalten, die sich mitnehmen lasse, "den Geist der zehn Gebote, die Liebe Gottes und die Hoffnungs auf seine Gerechtigkeit".

