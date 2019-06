Großer Strauchbrand am Kloster La Real nördlich von Palma de Mallorca

Am Kloster La Real nördlich von Palma de Mallorca ist am Mittwochmittag (26.6.) ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen handelt es sich um einen Strauchbrand. Die Rauchschwaden waren auf Mallorca kilometerweit zu sehen.



Die Flammen bekämpften am Nachmittag ein Löschflugzeug, ein Löschhubschrauber sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr am Boden, wie das zuständige Naturinstitut Ibant der balearischen Landesregierung auf Twitter mitteilte. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. /ff





(Diese Nachricht wird in Kürze aktualisiert und erweitert)