Coronavirus-Krise: Mallorca macht Luftraum weitgehend dicht

Der Luftraum über Mallorca wird weitgehend geschlossen, um die Pandemie des Coronavirus einzudämmen. Das hat die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol am Dienstagmittag (17.3.) per Twitter angekündigt. Erlaubt werde nur ein täglicher Flug je Airline und pro Richtung auf den Strecken nach Madrid, Barcelona und Valencia. Davon abgesehen würden alle privaten innerspanischen und internationalen Flüge verboten, Heimhol-Aktionen ausgenommen. Ausnahmen gelten für medizinische Notfälle oder Fragen der Warenversorgung.



Die neue Regelung trete mit Veröffentlichung im spanischen Gesetzesblatt (BOE) in Kraft - zunächst für die Dauer des 15-tägigen Alarmzustands in Spanien.



"Unsere Inseln werden praktisch abgeschottet sein, der Warentransport ist aber garantiert", so Armengol auf einer Pressekonferenz am Mittag.





Fähren und Nachbarinseln

Sanitäre Kotrollen

Verbleibende Urlauber

? IMPORTANT ?



Avui serà oficial. L'Estat aprovarà el que exigíem a Balears des de fa temps:



ES TANCARAN ELS PORTS I AEROPORTS DE BALEARS!



Ens aïllam. Quedaran prohibits tots els vols i bucs amb passatgers des de qualsevol indret cap a les Illes. També embarcacions d'esbarjo. pic.twitter.com/Uz0ori981K — Francina Armengol (@F_Armengol) March 17, 2020

Beimzwischen Mallorca und dem spanischen Festland sowie den Nachbarinselnbleibt laut der Ankünding lediglich dererlaubt. Privatyachten dürfen nicht mehr anlegen. Auf densowie von dort nach Madrid und Barcelona soll es jeweils einen täglichen Flug geben. Zwischen Ibiza und Formentera wird die Zahl der Fähren auf drei pro Tag begrenzt, jeweils Hin- und Rückfahrt.Die Landesregierung werdeam Flughafen bei den Passagieren der verbliebenen Flüge durchführen. Mit Hilfe von Fragebögen sollen ankommende Fluggäste mit Verdacht auf Coronavirus rechtzeitig identifiziert werden.Die auf den Balearen verbliebenen rundunterdessen sollen geordnet den Heimflug antreten, ohne dass es dabei zu größeren Menschenansammlungen am Flughafen kommt. Erwartet wird außerdem einArmengol hatte seit Tagen die Zentralregierung aufgefordert, den Flugverkehr nach Mallorca stark zu begrenzen . Die Schließung der Landgrenzen nach Portugual und Frankreich hatte zuvor der spanische Innenministerverkündet. Der Güterverkehr ist nicht betroffen. Im Fall der Grenze mit Portugal wird auch der Zug- und Flugverkehr eingestellt.Über aktuelle Ereignisse informieren wir über unseren Liveticker . Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Themafinden Sie unter diesem Link . Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen)