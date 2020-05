So lief der erste Freigang nach anderthalb Monaten Ausgangssperre auf Mallorca

Endlich wieder an die frische Luft! Zahlreiche Mallorquiner und Mallorca-Residenten sind am Samstag (2.5.) in den frühen Morgenstunden aufgestanden, um Sport im Freien zu machen. Das ist zum ersten Mal nach anderthalb Monaten Ausgangssperre erlaubt. Viele Sportler müssen bei der Regelkunde aber nochmal nachsitzen.



Das erste Zeitfenster von 6 bis 10 Uhr ist vorbei. Besonders der Paseo Marítimo in Palma de Mallorca hatte sich mit Sportlern und Spaziergängern gefüllt. An engen Stellen war es ob des Andrangs unmöglich, den Mindestabstand einzuhalten. Zu sehen waren leider auch Sportgruppen, obwohl die sportlichen Aktivitäten derzeit nur alleine erlaubt sind. Auch Kinder liefen auf der Straße rum. Die haben jedoch erst ab 12 Uhr Ausgang.





Viele Insulaner fingen mit den Joggen an. Auch Radfahrer und Inlineskater waren zu sehen. Das Baden im Meer ist weiterhin verboten. Stand Up Paddle oder Wellenreiten ist jedoch erlaubt. Punkt 10 Uhr leerten sich die Straßen schlagartig. Bis 12 Uhr durften Senioren raus. Viele hatten seit Wochen das Haus nicht mehr verlassen. Ihnen war die Erleichterung anzusehen. Die Rentner nahmen die Empfehlung, eine Atemmaske zu tragen, auch genauer.Zum Vergleich: So sah es in Palma de Mallorca und an der Playa de Palma noch vor einer Woche aus:Balearen-Präsidentin Francina Armengol hatte am Vortag sich extra nochmal an die Bevölkerung gewendet und gebeten, die Regeln einzuhalten. Diese können Sie hier nachlesen.