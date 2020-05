"Phase 0" auf Mallorca: Diese Regeln gelten für die Fahrt im Auto

In den meisten Autos werden vorerst meist nur die Fahrer unterwegs sein.

Wann und mit wie vielen Personen darf man denn nun das Auto auf Mallorca benutzen? Und muss man dabei Masken tragen? Seit Mallorca am Montag (4.5.) in die neue "Phase 0" des Corona-Exit-Plans eingetreten ist, herrscht einige Unsicherheit. Die wichtigsten Fragen beantworten wir hier.

Grundsätzlich gilt: Selbst wenn die Anzahl der Passagiere weniger streng begrenzt ist, darf das Auto nur für bestimmte Zwecke benutzt werden - Einkaufen, Fahrt zur Arbeit, etc. - die aber meist nur individuell stattfinden. Wer mit dem Partner oder der ganzen Familie zum Einkaufen fährt oder den Pkw benutzt, um in den Bergen spazieren zu gehen, verstößt nach wie vor gegen die Ausgangssperre.

Wofür darf man das Auto nutzen?

Für die Liste essenzieller Dinge, die uns schon aus den vergangenen Wochen bekannt ist. Also vor allem für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder für den Weg zum Arzt. Da diese Wege meist allein stattfinden - zum Einkaufen darf man nun ausnahmsweise die Kinder mitnehmen, empfohlen wird es aber nicht - bleiben die meisten Autofahrer nach wie vor alleine im Auto.

Wie viele dürfen ins Auto?

Grundsätzlich gilt für die "Phase 0" aber schon eine Lockerung für den Autoverkehr, wie im spanischen Gesetzesblatt BOE am Sonntag (3.5.) veröffentlicht wurde. So dürfen in Pkw mit bis zu neun Sitzplätzen maximal zwei Personen pro Sitzreihe fahren. Dabei muss der maximale Abstand gewahrt bleiben.

In einem Pkw mit fünf Sitzplätzen dürfen vier Personen fahren - zwei vorne, zwei hinten. Fahren zwei im Auto, sitzt der Fahrer vorne, die Begleitperson hinten. Ab der "Phase 1", die auf Mallorca frühestens am Montag (11.5.) in Kraft tritt, kann diese neue Lockerung dann auch genutzt werden.

Wer muss im Auto eine Maske tragen?

Wenn mehr als eine Person im Auto fährt, gilt Maskenpflicht. Wer allein im Auto unterwegs ist, braucht keine Maske. In der Phase I wird die Maskenpflicht dann etwas gelockert (wer zusammen wohnt, braucht dann im Auto keine Maske mehr).

