Wirte legen Beschwerde gegen Schließung der Partymeilen auf Mallorca ein

Der nächste Schritt in der Auseinandersetzung zwischen den Wirten auf Mallorca und der balearischen Landesregierung: Wie es in einer Pressemitteilung der Vereinigung der Nachtlokale (Abone) heißt, hat Abone gemeinsam mit dem Verband der touristischen Einzelhändler und Dienstleister (Acotur) Beschwerde gegen die Schließung mehrerer Partymeilen durch die Landesregierung eingereicht. Demnach haben die Verbände am Montag (20.7.) eine Verwaltungsbeschwerde gegen die Entscheidung eingereicht, die am 15. Juli im Gesetzesblatt veröffentlicht worden war und unter anderem die Bier- und die Schinkenstraße an der Playa de Palma umfasst. Daneben ist auch die Punta Ballena in Magaluf betroffen. Alle Bars und anderen Läden, in denen Alkohol verkauft wird, mussten mit sofortiger Wirkung schließen.

Die Agentur Europa Press zitiert die Abone-Generalsekretärin Rosana Gabardón mit den Worten: "Damit werden auch diejenigen, die sich an die Regeln halten, geschädigt." Nach Meinung von Gabardón könne die Lösung, auf einzelne Exzesse zu reagieren, nicht sein, die Straße zu sperren. Das sei gleichbedeutend mit der Sperrung von Straßen, um illegale Rennen zu verhindern, statt das Problem an der Wurzel zu packen.

Auch Abone-Präsident Jesús Sánchez äußerte sich gegenüber Europa Press kritisch: "Wir reden über Schließungen ganzer Straßen, von Geschäftsverboten von Etablissements, die über eine Lizenz verfügen. Das kann nicht angehen."

Auslöser der Auseinandersetzung waren Bilder von der Playa de Palma und aus Magaluf vom 10. Juli, wo Hunderte von Menschen teils ohne Wahrung des Abstands und ohne Masken gemeinsam feierten. Der balearische Tourismusminister Iago Negueruela reagierte wütend auf die Szenen, fünf Tage später schloss die Balearen-Regierung die betroffenen Straßenzüge. /jk