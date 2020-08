Berlin erklärt Spanien mit Ausnahme der Kanaren zum Risikogebiet

Die deutsche Bundesregierung erklärt nach übereinstimmenden Berichten der Nachrichtenagenturen dpa und Reuters sowie der "Bild" ganz Spanien mit Ausnahme der Kanaren zum Corona-Risikogebiet. Das sei aus Regierungskreisen bestätigt worden, berichten die Medien am frühen Freitagabend (14.8.). Auf der Seite des Auswärtigen Amts waren die Neuerungen bis 17.30 Uhr noch nicht veröffentlicht (externer Link).

Am Freitag meldete das spanische Gesundheitsministerium für ganz Spanien 58,17 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (externer Link). Für die Balearen wurde ein Wert von 77,43 angegeben. Ein Wert von 50 ist dabei einer der Indikatoren, anhand derer das Auswärtige Amt eine Region oder ein Land als Risikogebiet einstufen kann.

Für Mallorca-Urlauber bedeutet die Erklärung von Spanien zum Risikogebiet, dass Reiserückkehrer an den deutschen Flughäfen einen kostenlosen PCR-Test machen müssen. Fällt dieser negativ aus, können die Rückkehrer ihrem Alltag wie gewohnt nachgehen.

Die Einstufung als Risikogebiet basiert laut Auswärtigem Amt auf einer zweistufigen Bewertung. Zunächst werde festgestellt, in welchen Staaten/Regionen es in den letzten sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gab. In einem zweiten Schritt werde nach qualitativen Kriterien festgestellt, ob für Staaten/Regionen, die den genannten Grenzwert nominell unterschreiten, dennoch die Gefahr eines erhöhten Infektionsrisikos vorliege. Maßgeblich für die Bewertung seien insbesondere die Infektionszahlen und die Art des Ausbruchs (lokal begrenzt oder flächendeckend), Testkapazitäten sowie durchgeführte Tests pro Einwohner sowie in den Staaten ergriffene Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens. /ff