Wird am Sonntag der Alarmzustand ausgerufen?

Aufgrund der steigenden Corona-Infizierungen haben mittlerweile zehn Regionen Spaniens die Ausrufung des Alarmzustands gefordert.Wie am Samstag (24.10.) bekannt wurde, ist für Sonntag (25.10.) eine außerordentliche Sitzung des Ministerrats geplant, in dem dieser Forderung nachgegangen werden kann. Das spanische Parlament hat einer möglichen Ausrufung des Alarmzustands in ganz Spanien bereits zugestimmt. Sollte es dazu kommen, würden auch die Corona-Regeln auf Mallorca und den Nachbarinseln wieder wie bereits im Frühjahr von Madrid aus gesteuert werden. Die Balearen gehören nicht zu den Regionen, die diese Maßnahme forderten.



Der "Estado de Alarma" macht es möglich, dass coronabedingte Restriktionen schneller und von der Zentralregierung angeordnet umgesetzt werden dürfen. Auch Grundrechte wie die Bewegungsfreiheit können so eingeschränkt werden. Wie Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez betonte, wolle man einen landesweiten Lockdown wie im Frühjahr aber vermeiden. Erst am Freitag hatte sich Sánchez an die Bevölkerung gewandt und betont, dass dem Land einige "harte Monate" bevorstünden. Auch hatte er die Regierungen der autonomen Regionen, in denen die Fallzahlen besonders hoch sind, dazu aufgerufen, den Alarmzustand zu beantragen.



Dieser Forderung kamen nun Kantabrien, das Baskenland, Katalonien, Extremadura, Asturien, La Rioja, Navarra, Valencia, Kastilien-La Mancha und Melilla nach. Die sozialistisch geführten Balearen, die im Ländervergleich momentan recht gut dastehen was die Infektionszahlen angeht, sowie Regionen, die von der konservativen Volkspartei PP regiert sind, haben noch keinen entsprechenden Antrag gestellt. /somo