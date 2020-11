Virtuelle Yacht-Show auf Mallorca eröffnet

Die erste virtuell stattfindende Balearic Yacht Show hat am Mittwoch (18.11.) in Palma de Mallorca begonnen. Bis einschließlich Freitag (20.11.) können die Besucher online an Konferenzen teilnehmen, Termine mit Unternehmen vereinbaren oder sich mit virtuellen Touren auf Luxusyachten umschauen.

Martin Redmayne, Präsident der Superyacht Group, wagte bei der Eröffnung eine optimistische Sicht auf die Zukunft. Yachten seien gerade in Pandemiezeiten sichere Rückzugsorte fern der Städte. Der Charter-Branche stünde ein reger Sommer 2021 bevor. Der stellvertretende Regierungschef der Balearen, Juan Pedro Yllanes, lobte in seiner Eröffnungsrede das hohe Niveau und die Spezialisierung des Balearic Marine Cluster. /tg

Die Yachtshow findet statt unter https://balearicyachtshow.org/