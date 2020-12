Armengol verschärft Corona-Appelle auf Mallorca

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol hat davor gewarnt, dass sich die Corona-Situation auf Mallorca weiter verschlechtert. Auf einer Pressekonferenz am Montag (21.12.) sprach sie vor einem "extremen Risiko" auf Mallorca, nachdem an dem Tag erneut mehr als 300 neue Fälle registriert wurden.

"Wir erleben eine schreckliche Situation, die wir uns auch nicht in unseren schlimmsten Träumen hätten vorstellen können", so Armengol. Es gehe nun darum, Leben zu retten. Die Sozialistin appellierte, Familien- und Freundestreffen über die Weihnachtsfeiertage zu vermeiden. Hinsichtlich möglicher weiterer Restriktionen der Mobilität lasse sich nichts ausschließen, falls sich die Corona-Werte bis kommende Woche weiter verschlechtern sollten. Derzeit weisen die Balearen im spanienweiten Vergleich die schlechtesten Zahlen auf.

Armengol nannte am Montag eine 14-Tage-Inzidenz von 518,9 Fällen sowie eine 7-Tage-Inzidenz von 320 Fällen pro 100.000 Einwohner - Zahlen, die sich in der vom spanischen Gesundheitsministerium veröffentlichten Statistik nicht widerspiegeln (Archiv-Artikel).

Derzeit sind "aktive" Corona-Fälle in allen Gemeinden von Mallorca mit Ausnahme der Tramuntana-Kommune Escorca gemeldet. Die meisten Fälle gibt es im Stadtbezirk Palma (2.896), dahinter folgen Inca (250), Marratxí (232) und Calvià (209). In Inca findet in diesen Tagen ein freiwilliger Massentest der Bevölkerung statt. Am Montag fielen von 1.617 Tests 9 positiv aus.

Um die Einhaltung der Corona-Regeln zu verbessern, sollen nun 377 Mitarbeiter zum Einsatz kommen, die die Bürger auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln über die geltenden Restriktionen informieren. Derweil laufen auch auf Mallorca die Vorbereitungen für die Corona-Impfungen. /ff

