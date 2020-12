Festnahmen bei Drogenrazzia in Palma de Mallorca

In Palmas Stadtviertel La Soledat haben die Drogenfahnder der Nationalpolizei auf Mallorca am Dienstagabend (22.12.) eine große Razzia durchgeführt. Rund 50 Polizisten durchsuchten ab 19 Uhr vier Wohnungen, beschlagnahmten etwa 1.500 Marihuana-Pflanzen und nahmen vier Verdächtige fest, die dem Pablo-Clan zugerechnet werden.

Um einen schnellen Zugriff auf die durch Stahltüren geschützten Räume zu bekommen, unterstützte eine Einheit der Feuerwehr die Razzia. Die Ortspolizei half ebenfalls. Am Vortag hatten dieselben Beamten bereits einen Mann in Coll d'en Rabassa festgenommen, der ebenfalls dem Pablo-Clan angehören soll, sowie 600 Marihuana-Pflanzen beschlagnahmt.

Der mutmaßliche Chef des Clans, der 59-jährige Pablo C. M., gilt als mächtiger Marihuana-Baron des Stadtviertels La Soledat, das an der Ausfahrtsstraße Carrer Manacor im Osten von Palma de Mallorca gelegen ist. Pablo C. M. sitzt zur Zeit in Untersuchungshaft, während die Polizei versucht, den Ring in mehreren Razzien zu zerschlagen. /tg