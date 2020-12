Neue Verbote und eindringliche Corona-Appelle beim Einkauf auf Mallorca

Verkürzte Öffnungszeiten in den Geschäften.

Einkaufen ja, aber unter Auflagen und Beachtung von Empfehlungen der Gesundheitsbehörden - diesen Kurs fährt die balearische Linksregierung angesichts steigender Corona-Zahlen. Gerade in den Wochen um den Jahreswechsel, wenn auch auf Mallorca Shopping hoch im Kurs steht, sei die Eigenverantwortung der Bürger gefragt, mahnen die Behörden in einer Mitteilung vom Montag (28.12.).

Die Geschäfte bleiben im Gegensatz zum Lockdown in Deutschland geöffnet, die Betriebszeiten sind aber ab sofort eingeschränkt. Ladenschluss ist jetzt spätestens um 20 Uhr. Die Einkaufszentren und Großsupermärkte wie Festival Park, FAN oder Carrefour müssen an Wochenenden und Feiertagen geschlossen bleiben und ihre Parkflächen um 50 Prozent reduzieren. Handelsminister Juan Pedro Yllanes appellierte an die Betreiber, die Einhaltung der Restriktionen gewissenhaft zu beachten.

Das Handelsministerium empfiehlt, nur das Nötigste zu kaufen und nicht in Gruppen die Geschäfte aufzusuchen. Möglichst sollten die Einkäufe in der eigenen Gemeinde getätigt werden. Verwiesen wird zudem auf die Möglichkeit zum Online-Einkauf im traditionellen Einzelhandel auf der Website botiguesvirtuals.fundaciobit.org.

Die Stadt Palma entschied unterdessen, die Weihnachtsbeleuchtung in den Haupteinkaufsstraßen bereits um 20 Uhr statt um 22 Uhr auszuschalten. Auf diese Weise wolle man dazu beitragen, Menschenansammlungen vorzubeugen, heißt es im Rathaus. /ff

