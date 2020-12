Warnstufe Orange: Hohe Wellen und Sturm zum Wochenstart auf Mallorca

Mieser Wochenstart für Spanien in Sachen Wetter: In weiten Teilen des Landes hat der spanische Wetterdienst Aemet Warnstufe ausgegeben. An der Nordküste gilt gar Warnstufe Rot. Auf Mallorca ist es "nur" Orange.

Gewarnt wird an den Küsten rund um die Insel vor fünf Meter hohen Wellen. Bis 14 Uhr gilt die Warnstufe Orange, danach Gelb (Ausnahme die Nordküste, hier gilt auch am Vormittag Warnstufe Gelb). Zudem warnt Aemet auf Mallorca mit der Warnstufe Gelb bis 14 Uhr vor Sturm. Die Windböen pusten mit bis zu 80 km/h. In der Nacht auf Montag lagen die Spitzengeschwindigkeiten bereits bei 120 km/h.

Tagsüber gibt es am Montag (28.12.) einen Sonne-Wolken-Mix. In den bewölkten Phasen ist am Vormittag Niederschlag möglich. Die Höchsttemperaturen liegen inselweit bei 14 Grad. Während es am Wochenende bei minus 3 Grad in Vilafranca den ersten Frost des Winters gab, wird es nun in der Nacht deutlich wärmer. An den Küsten liegt der Tiefstwert bei 8 Grad, in der Inselmitte bei 4 Grad.

Am Dienstag sind alle Warnstufen aufgehoben. Es wird größtenteils sonnig. An den Tagestemperaturen ändert sich nicht viel, nachts wird es wieder kühler.

Am Mittwoch gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Die Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter, mit viel Niederschlag wird aber nicht gerechnet. Es wird wieder stürmisch mit Windböen bis zu 80 km/h, eine Warnstufe gibt es aber noch nicht.

Silvester wird trocken, aber die Nacht frostig kalt. Das neue Jahr startet nach derzeitiger Prognose regnerisch. /rp