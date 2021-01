Landesregierung will Hilfen für Gastronomen vorstellen

Teilnehmer an der Kundgebung am Dienstag (12.1.).

Teilnehmer an der Kundgebung am Dienstag (12.1.). Foto: Buj / Europa Press

Die balearische Landesregierung will am Freitag (15.1.) bei einem Treffen mit Vertretern der Gastronomiebranche auf Mallorca ein Hilfspaket für die von der Krise gebeutelten Betreiber von Bars, Restaurants und Cafés vorstellen. Bereits am Donnerstag (14.1.) hatte sich der balearische Arbeits- und Tourismusminister Iago Negueruela in Arbeitsgruppen mit Branchenvertretern und Gewerkschaften zusammengesetzt - auch Víctor Sánchez, der Veranstalter der illegalen Großdemonstration von Dienstag (13.1.), bei der rund 4.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der Landesregierung ohne Genehmigung auf die Straße gingen, war bei einer der Gesprächsgruppen dabei.

Wie genau die Hilfsmaßnahmen für die Gastronomen aussehen sollen - dass diese trotz der aktuell angeordenten Schließung gastronomischer Betriebe noch nicht beschlossen sind, war Hauptkritikpunkt der Demonstranten - wird erst im Laufe des Tages bekannt gegeben. In den spanischen Medien ist aber die Rede von Soforthilfen von 1.500 Euro, die die betroffenen Unternehmen in der aktuellen Situation direkt unterstützen sollen, sowie von Abgabenerlässen, beispielsweise bei der Müll- oder der Terrassensteuer.

Jordi Mora, Vorsitzender der Vereinigung kleiner und mittelständischer Unternehmen auf Mallorca (Pimem), gab im Interview mit dem Radiosender IB3 am Freitagmorgen an, in dieser Woche harte Verhandlungen mit den Regierungsverantwortlichen geführt zu haben. "Es gibt viele Probleme und viel Frustration in unserem Sektor, aber natürlich ist auch der Etat der Regierung beschränkt", so Mora. Ein Hilfspaket von insgesamt 100 Millionen Euro wolle der Govern für gastronomische Betriebe, aber auch andere Unternehmen schnüren. "Wir von Pimem unterstützen das, auch wenn wir finden, dass es mehr sein müsste. Es bräuchte einen weiteren Geldgeber."

Zudem gaben Mitglieder der sozialistischen Regierungspartei PSIB, der auch die Ministerpräsidentin Francina Armengol angehört, an, die soziale Unzufriedenheit auf der Insel unterschätzt zu haben. Man hätte - wie auch von den Bündnispartnern Més und Podemos gefordert - die Hilfsgelder für die betroffenen Unternehmer im Vorfeld der angekündigten temporären Schließung der gastronomischen Betriebe bekanntgeben sollen. /somo