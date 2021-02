Die Balearen bekommen ein Landesministerium für EU-Gelder

Angesichts der schweren Wirtschaftskrise und in der Hoffnung auf EU-Gelder, um sie abzufedern, bekommen Mallorca und die Nachbarinseln ein eigenes Landesministerium für EU-Fonds. Das erklärte Ministerpräsidentin Francina Armengol am Freitag (12.2.) in einer Pressekonferenz nach einer außerordentlichen Kabinettssitzung. Die sozialistische Politikerin vollzieht mit diesen und weiteren Entscheidungen eine Kabinettsumbildung.

Das neue Landesministerium für EU-Fonds soll mit Miquel Company ein "junger aber erfahrener" Menorquiner leiten, dem eine "Schlüsselrolle in unserer Regierung" zukomme, erklärte Armengol. Er soll sich dabei auch um die Bereiche Hochschule und Kultur kümmern. Insbesondere der Forschung sei strategisch bei der Umsetzung der Projekte, die mit EU-Geldern gefördert werden soll. Die Aufgabe des neuen Ministeriums besteht darin, "die Wirtschaft zu diversifizieren, die traditionellen Sektoren zu modernisieren, den technologischen Fortschitt voranzutreiben und mehr Chancen und Jobs in nachhaltigen Bereichen zu fördern, die der aktuellen Lage besser angepasst sind", führte die balearische Ministerpräsidentin aus. Company war bislang Vizepräsident des Inselrats Mallorca.

Die Anzahl der Ministerien erhöht sich nicht. Das neue Ministerium für EU-Fonds ersetzt das bisherige Ministerium für Öffentliche Verwaltung. Dessen bisherige Ministerin Isabel Castro verlässt das Kabinett, "bleibt aber der Regierung" erhalten, so Armengol ohne zu konkretisieren. Die meisten Bereiche aus ihrem Ministerium werden dem balearischen Präsidentschaftsministerium zugeordnet, das von Mercedes Garrido geleitet werden soll, die dort Pilar Costa ersetzt, die bislang zusätzlich auch Regierungssprecherin und künftig Fraktionssprecherin der Sozialisten im Balearen-Parlament sein wird. Das Amt des Regierungssprechers übernimmt der Tourismus- und Arbeitsminister Iago Negueruela.

Transportminister Marc Pons zieht es unterdessen nach Madrid ins Ministerium für Energiewende. Ihn ersetzt in Palma ein weiterer Ibizenker, Josep Marí Ribas Agustinet, bislang Bürgermeister von Sant Josep de sa Talaia.

Zudem soll eine neu geschaffene Agencia Balear de Salud Pública zur Abstimmung zwischen dem balearischen Gesundheitsministerium und der Gesundheitsbehörde IB-Salut beitragen.

