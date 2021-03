Das Wetter zeigt sich im März auf Mallorca launisch

Das frühlingshafte Wetter im Februar auf Mallorca hat Lust auf mehr gemacht. Doch wer dachte, ab jetzt geht es wettertechnisch nur noch bergauf, der irrt. Im März zeigt sich das Inselwetter von seiner launischen Seite. So richtig schön wird es erst einmal nicht mehr.

Das zeigt sich schon am Donnerstag. Der Himmel ist grau. Zu den Wolken gesellt sich immer noch der Saharastaub. Die Fenster oder das Auto brauchen Sie nicht putzen, der mit den Staubkörnchen versetzte Regen in den kommenden Tagen macht eh wieder alles schmutzig.

Die Regenwahrscheinlichkeit ist gering. Das Warten auf die Sonne ist aber auch vergeblich. Die Tageshöchstwerte liegen bei 17 Grad. In der Nacht wird es frisch. Die Temperaturen sinken fast überall knapp unter die 10-Grad-Marke. Nur die Ecke um Cala Ratjada hält sich bei eben jenen zehn Grad.

Am Freitag weiß der Wettergott auch nicht so recht, was er will. Morgens geht es mit Nebel im Flachland los. Am Vormittag blitzt die Sonne hervor. Im Tagesverlauf zieht der Himmel zu. Dann kann es ein paar Regentropfen geben. Am Abend lockert es wieder auf. Der Wind weht schwach, an der Küste etwas böiger. Die Tagestemperaturen bleiben gleich oder sinken nur leicht. Nachts bleibt es unverändert.

MZ-Livecam: So wird das Wetter auf Mallorca

Das Wochenende startet am Samstag ebenfalls mit einem Sonne-Wolken-Mix. Am Nachmittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit, der spanische Wetterdienst Aemet beziffert diese mit 55 Prozent in Palma de Mallorca. Ein Ausflug sollte dennoch für Samstag geplant werden, da die Prognose für Sonntag noch bescheidener ist. Die Temperaturen bleiben konstant.

Solarenergie wird es am Sonntag wohl keine auf Mallorca geben. Der Tag wird grau und regnerisch. Wieder macht der Saharastaub die Autos schmutzig. Es regnet ziemlich sicher, dafür aber nur leicht. Die Temperaturen bleiben weiter unverändert, sprich tagsüber 17 Grad, nachts knapp unter der 10-Grad-Marke.

Der Wochenstart wird ähnlich wechselhaft. Erst Mitte der neuen Woche ist wohl Besserung in Sicht. /rp