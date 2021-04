Aldi eröffnet Filiale in Cala Millor, Lidl in Can Picafort

Der deutsche Discounter Aldi eröffnet am 14. April in Cala Millor seine zehnte Filiale auf Mallorca. Laut einer Pressemitteilung sollen dort zehn Mitarbeiter beschäftigt werden, insgesamt seien es auf Mallorca rund 150 Angestellte. Wie bereits zuvor berichtet, befindet sich der Supermarkt auf dem großen Parkplatzgelände am Carrer de Fetget.

Die Öffnungszeiten sind wochentags von 9 bis 21.30 Uhr und sonntags von 9 bis 15 Uhr. Das Angebot umfasse rund 2.000 Produkte, so die Pressemitteilung.

Aldi liefert sich auf Mallorca ebenso wie auf dem spanischen Festland und anderswo einen Wettlauf mit dem Mitwettbewerber Lidl, der erst kürzlich in Peguera eine neue Filiale eröffnete. Ein weiterer neuer Lidl-Markt ist in Can Picafort bereits so gut wie fertig. Der Eröffnungstermin ist aber noch nicht bekannt gegeben worden. Es wäre dann der 22. Supermarkt dieser Kette auf Mallorca. Auf den Balearen sind es 25 Lidl-Märkte.