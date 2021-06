Playa-Verbot: Auch diese Strände auf Mallorca schließen zur Johannisnacht

Die Party am Strand zur Johannisnacht ist in den vergangenen Jahren immer mehr in Mode gekommen.

Die Party am Strand zur Johannisnacht ist in den vergangenen Jahren immer mehr in Mode gekommen. Foto: David Martínez

In der Nit de Sant Joan, der Johannisnacht vom 23. auf den 24. Juni, am Strand picknicken, ein Feuerchen machen oder Kerzen aufstellen und zu Mitternacht zu baden - diese auf Mallorca noch gar nicht so lange bestehende Tradition fällt auch dieses Jahr der Pandemie zum Opfer. Um weitere Corona-Ansteckungen bei Menschenansammlungen zu vermeiden, werden die Strände inselweit ab dem frühen Abend "geschlossen". Nach den Regelungen an der Playa de Palma und an den übrigen Stränden der Balearen-Hauptstadt sind jetzt auch die Sperrungen in anderen Gemeinden bekannt geworden.

In Calvià will die Ortspolizei den Strandzugang zwischen acht Uhr abends und acht Uhr morgens unterbinden. Davon betroffen sind unter anderem die Strände von Santa Ponça, Peguera, Magaluf, Palmanova, Costa de la Calma und El Toro.

Ebenso verfahren die Gemeinden Manacor (Porto Cristo, Cala Anguila, Cala Romantica), Felanitx (u.a. Cala Serena, Cala Sa Nau, Cala Marçal, Cala Mitjana) und Ses Salines (u.a. Colònia de Sant Jordi, Es Port, Carbó). Auch dort ist es in diesem Zeitraum verboten, am Strand zu Abend zu essen oder ein Lagerfeuer zu machen. "Wir haben große Anstrengungen unternommen, um das Coronavirus zu bekämpfen - jetzt ist nicht der Moment nachzulassen", gibt der Bürgermeister von Manacor, Miquel Oliver, zu Protokoll.

In Santanyí (u.a. Cala Figuera, Cala Esmeralda, Cala d'Or, Cala Egos, Cala Llombards, Naturpark Mondragó) und in Campos (Es Trenc, Ses Covetes) haben die Rathäuser die Strandsperrung zwischen 21 Uhr und 6 Uhr verfügt.

In Capdepera (u.a. Cala Mesquida, Cala Agulla, Canyamel, Font de Sa Cala) und in Artà (u.a. Cala Torta, Colònia de Sant Pere) müssen die Strände ab 22 Uhr geräumt werden (bis 6 Uhr morgens).

Uneins sind sich hingegen die Gemeindeverwaltungen von Son Servera und Sant Llorenç , die sich die Strände von Cala Millor teilen. In den Strandabschnitten von Son Servera (u.a. auch Cala Bona) werden die Strände um 19.30 Uhr geschlossen, in denen von Sant Llorenç (auch Sa Coma) um 22 Uhr.

Wie bereits am Montag bekannt geworden, schließen die Strände in Palma de Mallorca zwischen 19 Uhr und 6 Uhr morgens. Davon betroffen ist auch die gesamte Playa de Palma bis zum Sturzbach Torrent de Jueus in der Nähe des Balneario 1. /ck