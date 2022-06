Es wird eng in Sóller: Laut offiziellen Zahlen sind in der Tramuntana-Gemeinde auf Mallorca 13.454 Einwohner gemeldet. Diese werden nun erstmals von der Zahl der Fahrzeuge übertroffen. Das berichtet die Lokalzeitung "Sóller". Demnach seien laut dem spanischen Statistikinstitut 13.989 Autos, Motorräder und Lastwägen gemeldet. Das sind 975 mehr als noch im vergangenen Jahr.

Davon sind 8.006 Autos, kurioserweise 142 weniger als im Vorjahr. Dazu kommen 2.566 Motorräder, 1.814 Motorroller, 1.205 Lastwagen, 326 Traktoren, 43 Anhänger und 29 Busse. Insgesamt sollen diese Fahrzeuge im Laufe des Jahres rund 772.000 Euro an Steuern in die Gemeindekassen spülen.

Immer wieder Stau und Verkehrschaos

Die hohe Dichte an Fahrzeugen hat ihren Preis. Immer wieder kommt es zu Staus und Verkehrschaos in der eigentlich sehr beschaulichen Gemeinde. Denn man muss bedenken: Bei diesen Zahlen sind die vielen Besucher noch nicht eingerechnet, die jeden Tag in das Dorf fahren. In den vergangenen Monaten sei das Problem aufgrund von zahlreichen Bauarbeiten noch gravierender geworden, berichtet die Zeitung.

Der Artikel endet mit einer - aus Sicht der Einwohner - positiven Note: Der Mangel an Mietfahrzeugen in diesem Jahr auf Mallorca sei auf den Parkplätzen erfreulicherweise deutlich zu spüren. /pss