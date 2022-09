Während in Deutschland Ende August das 9-Euro-Ticket ausgelaufen ist und einige Bundesländer Ersatz-Pläne schmieden, kommen seit Donnerstag (1.9.) Residenten auf Mallorca deutlich günstiger oder gar gratis von A nach B. Bis Jahresende dürfen Inhaber der Tarjeta Intermodal dank der von der spanischen Zentralregierung subventionierten Aktion kostenlos mit Zug und Metro fahren.

In den Überlandbussen gibt es für sie zudem Rabatte von mehr als 50 Prozent. Touristen oder Langzeiturlauber, die nicht auf der Insel gemeldet sind, können das Angebot nicht nutzen, müssen also weiterhin die regulären Tarife zahlen. Schon vor der Aktion waren 270.000 Residenten für die Karte registriert, im August sind nun knapp 6.000 Nutzer hinzugekommen. Tendenz wohl steigend.

An den Schaltern

Wirklich aufwendig umplanen musste das für die Überlandbusse zuständige Unternehmen Tib nicht. „In den ersten beiden Septemberwochen war die Nachfrage nach der Tarjeta Intermodal schon immer höher, da viele Personen dann wieder arbeiten oder ins neue Schuljahr starten“, so eine Sprecherin. Dennoch sei man auf eine etwas größere Nachfrage vorbereitet. An den Bahnhöfen in Palma (Estació Intermodal) und Inca, wo man die Karte unter anderem bekommt, sei daher schon ein zusätzlicher Mitarbeiter im Einsatz. Manacor ziehe in diesen Tagen nach. Laut der Sprecherin kann man die Rabattfahrkarte darüber hinaus auch im Tib-Büro in Alcúdia sowie in den OACs (Oficinas de Atención a la Ciudadanía) in Marratxí, Llucmajor, in den Gemeindebüros von Santa Ponça und Magaluf sowie in einer Vielzahl weiterer Gemeinden beantragen.

Wer die Karte schon hat, muss sie zwar weiterhin an das Lesegerät halten, um zu den Bahnsteigen zu gelangen oder diese zu verlassen, Geld wird aber nicht abgebucht. Für Fahrgäste im Überlandbus kostet die billigste Fahrt (selbe Tarifzone) statt 1,20 Euro 60 Cent, die teuerste (alle fünf Tarifzonen) statt 3,60 Euro 1,80 Euro. Für bestimmte Personengruppen ist Busfahren noch billiger. Senioren zahlen statt 60 Cent (selbe Tarifzone) 30 Cent und statt 1,80 Euro (alle fünf Tarifzonen) 90 Cent. Wie bisher werden Vielfahrer auch künftig belohnt. Mit jeder Fahrt wird der Rabatt größer, sodass die Ermäßigungen am Ende sogar bis zu 72 Prozent betragen können.

Karteninhaber, die vom Zug oder der Metro in einen von Palmas Stadtbussen (EMT) steigen, fahren kostenlos. Und wer von den EMT-Bussen in die Metro steigt und nur die Bürgerkarte Tarjeta Ciudadana besitzt, zahlt lediglich den für ihn gültigen EMT-Tarif.

Stadtbusse für die Hälfte

Apropos EMT: Auch für diese Busse gibt es Rabatte. Die Stadt gewährt Residenten, die die Bürgerkarte Tarjeta Ciudadana haben, bis Jahresende 50 Prozent Nachlass auf Abos für Fahrten im Stadtbus. Das 30 Tage lang gültige Abo mit 20 Fahrten gibt es nun für 6,50 Euro. Wer 30 Tage lang unbegrenzt viele Fahrten machen möchte, zahlt 18,50 Euro. Wer keine Bürgerkarte hat – etwa Urlauber – kann eine 10er-Karte für 7,50 Euro statt bislang 15 Euro kaufen.

Mehr Busse und Züge?

Mehr Fahrzeuge sollen trotz der jetzigen Änderungen vorerst nicht eingesetzt werden. „Wir denken, dass es nicht notwendig ist, da ab September weniger Touristen auf der Insel sind. Trotzdem wäre es, wie etwa im Fall der Alcúdia-Linien im Juli, jederzeit möglich, das Angebot aufzustocken ähnlich wie bei punktuellen Großveranstaltungen, bei denen die Veranstalter aber rechtzeitig Bescheid sagen müssen“, erklärt die Tib-Sprecherin. Während des Mallorca Live Festivals oder zuletzt im Fall der Fiestas de Sant Agustí in Felanitx seien mehr Busse in Betrieb gewesen.

Dass sich das Transportunternehmen nun nicht großartig umstrukturieren muss, liegt auch daran, dass die Frequenzen und die Zahl der eingesetzten Fahrzeuge bereits im Frühjahr erhöht wurden. Als plötzlich die Spritpreise in die Höhe schnellten, nahm gleichzeitig die Nachfrage nach den öffentlichen Verkehrsmitteln zu. „Daher haben wir den Fahrbetrieb wie noch nie zuvor aufgestockt.“ Zu den Stoßzeiten fahren seitdem zwischen Palma und Inca in der Regel alle zehn Minuten Züge. Auch das Angebot an Überland-Buslinien wurde laut den Angaben um 50 Prozent im Vergleich zu Vor-Pandemie-Zeiten erweitert.

Droht doch Chaos?

Trotz der Zusicherungen der Behörden, die Frequenzen bei Bus und Bahn auf Mallorca im Bedarfsfall zu erhöhen, gibt es Skepsis. Kritische Stimmen wurden insbesondere beim Betriebsrat der Eisenbahngesellschaft SFM laut, auch wenn keine generelle Kritik geübt wird. „Wir fanden schon immer, dass die Tarife zu hoch waren. Wenn nun mehr Personen die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können, finden wir die Änderungen prinzipiell gut“, stellt zunächst Betriebsrats-Sprecher Miguel Angel Vadell klar. Man benötige aber mehr Personal. „Wir sind so knapp besetzt, dass beim geringsten Vorfall, sagen wir der Krankschreibung von zwei Lokführern gleichzeitig, alles ins Straucheln gerät.“

Auch in den Werkstätten fehle Personal, Züge könnten weniger schnell repariert werden. Das führe zu Ausfällen, was vor allem zu Stoßzeiten schnell zum Problem werden könne. Vadell: „Ich bin gespannt, wie das alles laufen wird.“

So kommen Residenten an die "Tarjeta Intermodal": Um die Verbundkarte zu bekommen, muss man auf Mallorca gemeldet sein. Die Karte ist beim ersten Ausstellen gratis und hat kein Ablaufdatum. Es gibt verschiedene Typen: „General“ (31- bis 64-Jährige), „Targeta Jove“ (17- bis 30-Jährige), „Targeta Pensionista“ (ab 65 Jahren). Für die Beantragung muss man persönlich erscheinen, Original sowie Kopie eines Ausweisdokuments vorlegen, teils auch die Meldebescheinigung. Wer die Karte in einem Bürgerbüro des Rathauses beantragt, braucht eventuell ein Passfoto. Schalter der Eisenbahngesellschaft SFM und der Tib-Busse gibt es unter anderem in den Bahnhöfen von Palma, Inca und Manacor, siehe hier.

Nützliche Links: Tarjeta Intermodal: https://www.tib.org/es/billetes-y-tarifas/tarjeta-intermodal, Fahrpläne: emtpalma.cat/es/lineas-horarios, https://www.tib.org/es/inicio, Tarjeta Ciudadana: https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=2305&language=es&codResi=1&layout=contenedor1.jsp&codAdirecto=1656&codMenuPN=1813&codMenu=2122, https://www.emtpalma.cat/es/puntos-de-recarga