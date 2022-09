Seit Donnerstag (1.9.) sind das Zugfahren sowie die U-Bahn auf Mallorca kostenlos, auf Fahrten mit dem Überlandbus Tib gibt es bis zu 70 Prozent Ermäßigung. Es wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Nutzer deshalb beträchtlich zunimmt, doch die Verkehrsbetriebe reagieren auf den erwarteten Ansturm nicht mit mehr Personal oder Verbindungen.

Wie sehr die Nachfrage steigt, ist an der Zahl der zuletzt ausgestellten Verbundkarten, der sogenannten tarjeta intermodal, festzustellen. Zwischen 22. und 25. August wurden 1.412 neue Karten ausgestellt. Und in den letzten August-Tagen ist die Zahl der Anträge noch einmal stark gestiegen.

Alle zehn Minuten ein Zug bis Inca

Zusätzliche Verstärkungen im Zugnetz sind nicht vorgesehen, die Eisenbahngesellschaft SFM wird allerdings die am 29. April eingeführten zusätzlichen Frequenzen wieder aufnehmen, die während der Sommerferien zeitweise aufgegeben wurden. Das bedeutet unter anderem, dass zu den Stoßzeiten tagsüber alle zehn Minuten ein Zug zwischen Inca, Marratxí und Palma fährt sowie alle 40 Minuten zwischen Palma und Manacor sowie zwischen Palma und Sa Pobla.

Schon dieser Ausbau der Verbindungen habe zu einer Zunahme der Fahrgäste um 19 Prozent geführt, erklärte die Eisenbahngesellschaft. Nach Meinung der Balearen-Regierung, der die Eisenbahngesellschaft untersteht, der Ansicht, reicht die Zahl der Verbindungen aus, um die Tausenden von Nutzern zu versorgen, die nun auf den Nahverkehr umsteigen dürften.

Die Beschäftigten der Eisenbahngesellschaft SFM hingegen warnten vor Engpässen. "Wir brauchen mehr Züge, Material und Personal. Das zuständige Ministerium muss etwas unternehmen", forderte Ricardo Mas, Vorsitzender des SFM-Betriebsrats.

Bis 31. Dezember kostenlos

In der letzten August-Woche warnte der Verband der Bahnbenutzer vor einem "Zusammenbruch" des öffentlichen Verkehrs in diesem Herbst, sollte die Eisenbahngesellschaft SFM das Angebot nicht verstärken. Neben der Zunahme von Nutzern aufgrund des Null-Euro-Tickets kritisierte die Plattform, dass mit dem neuen Tarifsystem "die Nutzer mehr zahlen". Zusätzlich komme es zu "ständigen Fahrplanänderungen" und auch die Sauberkeit in den Bahnhöfen sowie die Wartung der Züge lasse zu wünschen übrig.

Das kostenlose Ticket für den Zug und die U-Bahn sowie das vergünstigte Busticket bleiben bis zum 31. Dezember in Kraft. Mit dieser Maßnahme will die spanische Zentralregierung die Bürger angesichts der derzeit sehr hohen Inflation entlasten. /jk