Seit ein paar Tagen gibt es in Deutschland das sogenannte "9-Euro-Ticket". Bis Ende August können Bürgerinnen und Bürger für neun Euro pro Monat bundesweit den Nahverkehr nutzen. Das Ticket ist Bestandteil eines größeren Maßnahmenpakets der Ampel-Koalition gegen die gestiegenen Lebenshaltungskosten. Bereits kurz vor seiner Gültigkeit wurde das Ticket laut der Deutschen Bahn sieben Millionen Mal in Deutschland verkauft. Zahlreiche Ausflugsziele zwischen Sylt und Oberstdorf erlebten bereits am ersten langen Pfingstwochenende einen Ansturm mit der Bimmelbahn.

Nahezu jedes Ziel für maximal 8,10 Euro

Auf Mallorca kann man zwar für 9 Euro nicht einen Monat lang Zug fahren, sehr wohl aber einmal die gesamte Insel durchqueren und zwar für maximal 8,10 Euro - vorausgesetzt, man wählt die richtige Zahlungsmethode. Die Überlandbusse auf Mallorca (Verkehrsverbund TIB) sind nicht nur eine gute Alternative zum Mietauto, sie erreichen mittlerweile auch durch ein stetig ausgebautes Streckennetz nahezu jedes Ziel auf der Insel.

Mallorca wurde vom Verkehrsverbund in fünf Tarifzonen eingeteilt, bezahlt wird nach "Sprüngen". Innerhalb einer Tarifzone zahlt man als Einzelperson 1,80 Euro. Wer von einer Tarifzone in eine andere fährt, macht einen von maximal vier möglichen Sprüngen. Vom Flughafen aus gibt es zudem vier Direktlinien in die Urlaubsgebiete auf der Insel (Aerotib, Endhaltestellen in Camp de Mar, Can Picafort, Cala Bona und Campos), bei denen man nochmal einen Aufpreis zahlen muss. Wer vier Zonen durchquert und dabei noch zum Flughafen fährt, zahlt den Maximalpreis von 8,10 Euro. Alle anderen Fahrten sind preislich günstiger, allerdings nur wenn man die richtige Bezahlmethode wählt.

Viele Vorteile mit dem Ticketkauf per Karte

Ein Barkauf der Fahrkarte im Bus kostet laut TIB-Verbund wertvolle Zeit, was man die Kunden spüren lässt. Schnell ist eine Einzelfahrt dann mal um 40 Prozent teurer. Und zum Umsteigen berechtigt sie ebenfalls nicht, wie auch eine Einzelfahrkarte, die man vor Fahrtantritt am Automaten kauft. Besser ist es daher, mit kontaktloser Bank- oder Kreditkarte im Bus zu zahlen. Sie muss beim Einstieg – und ganz wichtig: auch beim Ausstieg an die Lesegeräte im Fahrzeug gehalten werden. Der Betrag wird nach der Fahrt automatisch abgebucht.

Der Ticketkauf per Karte kann noch einen anderen Vorteil haben: Ist man in einer Gruppe mit bis zu fünf Personen unterwegs und zahlt mit ein und derselben Karte, wird der Fahrpreis pro Mitfahrer jeweils um etwa zehn Prozent billiger.

Wer auf Mallorca lebt und in einer Gemeinde gemeldet ist, kann sich in den Bahnhöfen auch eine sogenannte Tarjeta Intermodal ausstellen lassen, deren Nutzung zu weiteren Rabatten berechtigt. Kinder und Jugendliche unter 17 fahren mit dieser Karte kostenlos.