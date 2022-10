Der Tunnel Son Vic auf der Schnellstraße Palma-Andratx (Ma-1) auf Höhe Peguera im Südwesten von Mallorca ist ein Nadelöhr. Das merkte man spätestens mit der Tunnelsperrung aufgrund von Bauarbeiten Anfang März 2022. Wochenlang kam es zu einem veritablen Verkehrschaos rund um den Ort. Jetzt werden die Bauarbeiten in der Röhre nach einer Pause in der Hochsaison wieder aufgenommen.

Ab Montag (17.10.) gibt es nach Angaben des Inselrats von Mallorca wieder Teilsperrungen in Son Vic. Die Fahrbahn in Richtung Andratx wird komplett gesperrt, die Spur in Richtung Palma ist lediglich nachts zwischen 22 und 6 Uhr dicht.

Ab November voll gesperrt

Ab November soll die Röhre dann für mehrere Monate komplett gesperrt werden, um die Bauarbeiten möglichst schnell abschließen zu können, wie der Verkehrsdezernent des Inselrats, Iván Sevillano, nach einem Treffen mit betroffenen Anwohnern, Unternehmern und Politikern der Gemeinden Calvià und Andratx erklärte.

Das Ziel ist, bis spätestens März 2023 fertig zu sein, um vor dem Beginn der kommenden Tourismus-Saison die Verbindung zwischen Palma und dem Südwesten der Insel wieder ohne Beeinträchtigungen befahrbar zu machen.

Tunnel stammt aus den 90er-Jahren

Die Schnellstraße nach Andratx wurde zwar unter der Matas-Regierung (2003–2007) ausgebaut, der 840 Meter lange Son-Vic-Tunnel stammt aber von Anfang der 1990er-Jahre, genauso wie die Umgehungsstraße von Peguera. Nach rund 30 Jahren, in denen die Tunnelwände den beständigen Schadstoffemissionen, der feuchten Meeresluft sowie auch Wasserfiltrationen im Gestein ausgesetzt waren, sind nun Instandsetzungsarbeiten notwendig.

Die Inspekteure des Inselrats entdeckten Risse und sogenannte Ausblühungen – Materialschäden durch die Verdunstung salzhaltiger Materialfeuchte. Die bis zu 15 Zentimeter dicke Schicht Spritzbeton im Tunnel sei instabil, Teile davon drohten auf Fahrzeuge zu stürzen, heißt es beim Inselrat. /jk/ff