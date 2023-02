Regelmäßig hat es in den zurückliegenden Jahren an der Einmündung von Camp de Mar an der Schnellstraße von Palma nach Andratx (Ma-1) gekracht. Und seit rund 20 Jahren forderten die Bewohnerinnen und Bewohner von Andratx bereits einen Kreisverkehr an dieser Stelle. Jetzt ist aus dieser Forderung Wirklichkeit geworden. Am Dienstag (21.2.) eröffnete der Verkehrsdezernent des Inselrats, Iván Sevillano, gemeinsam mit weiteren Politikern, darunter Inselratspräsidentin Catalina Cladera und Estefanía Gonzalvo, Bürgermeisterin von Andratx, den neuen Kreisel für den Verkehr.

