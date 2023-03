Der Tunnel von Peguera ist wieder befahrbar - und zudem nun deutlich sicherer. Das war die zentrale Aussage der Vertreter des Inselrats von Mallorca bei der offiziellen Wiedereröffnung des Tunnels von Son Vic am Freitag (17.3.). Investiert wurde unter anderem in eine Lautsprecheranlage, die Videoüberwachung sowie die Belüftung, wie Inselratspräsidentin Catalina Cladera und Verkehrsdezernent Iván Sevillano bei einer Begehung des Tunnels kurz vor der Freigabe für den Verkehr erklärten. Cladera dankte nicht nur den Arbeitern für ihre Professionalität, sondern auch den Anwohnern für ihre Geduld.

Was alles neu ist

Der Tunnel sei nun sicherer, nachhaltiger und intelligenter, so Sevillano. Er verwies auf das neue Beleuchtungssystem mit LED, das deutlich weniger Strom verbrauche. Das gesamte Belüftungssystem sei erneuert worden. Neu sind laut diesen Angaben außerdem eine Leitstelle, ein Videoüberwachungssystem, ein computergesteuertes automatisches und manuelles Rauchabzugssystem, ein Hydrantennetz, ein Notrufsystem über Funkkanäle, Notstromaggregate, ein unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem, CO2-Detektoren, ein Entwässerungssystem und nicht zuletzt Noträume.

Bereits zuvor, am 20. Februar, wurde auf der Strecke der kleinere Tunnel zwischen den Abfahrten Peguera-La Romana und Peguera-Es Capdellà wiedereröffnet. Seitdem konnte die Umleitung durch Peguera etwas verkürzt werden. Zu normalen Zeiten passieren täglich rund 30.000 Fahrzeuge die beiden Tunnel - im Sommer mehr, im Winter weniger.

Weitere Investitionen

Der 840 Meter lange Son-Vic-Tunnel liegt nördlich von Peguera, zwischen den Abfahrten Peguera-Cala Fornells und Camp de Mar. Die Sanierung beider Tunnel - Inspekteure hatten in den rund 30 Jahre alten Bauwerken massive Materialschäden festgestellt - kostete dem Inselrat mehr als 6 Millionen Euro. Sicherer wird die Strecke Palma-Andratx darüber hinaus durch einen neuen Kreisel an der Abfahrt nach Camp de Mar. Er ersetzt eine Abbiegespur, an der es in den vergangenen Jahren immer wieder zu schweren Unfällen gekommen war. Sevillano verwies zudem auf eine neue Spur für Radfahrer und Wanderer auf dem Abschnitt zwischen Camp de Mar und Andratx.

Mit den Arbeiten war Anfang 2022 begonnen worden. Mehrere Wochen lang musste der gesamte Verkehr durch das Zentrum des Urlaubsorts Peguera umgeleitet werden, was zu zahlreichen Beschwerden führte. Während der Hauptsaison vergangenen Jahres wurden die Arbeiten unterbrochen, im Herbst 2022 dann wieder aufgenommen. Ab November wurde der Tunnel wieder vollständig gesperrt und der Verkehr umgeleitet.