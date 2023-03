Nach gefühlt endlosen Bauarbeiten, die zwischendurch mehrfach unterbrochen wurden, gibt es nun einen endgültigen Termin für die Öffnung des Tunnels von Peguera im Südwesten von Mallorca. Ab Freitag, 17.3., um 12 Uhr mittags werde die Schnellstraße wieder rund um die Uhr in beide Richtungen befahrbar sein, kündigt der Inselrat auf Mallorca an. Bis dahin fänden die letzten Arbeiten am Tunnel von Son Vic statt, heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstag (13.3.).

So wie mit Vertretern der Rathäuser von Calvià und Andratx sowie mit lokalen Wirtschaftsverbänden besprochen, halte man das Versprechen ein, den Tunnel im März und damit rechtzeitig vor der neuen Tourismussaison zu öffnen, wird der Verkehrsdezernent des Inselrat, Ivan Sevillano, zitiert. Das Einhalten solcher zeitlichen Vorgaben sei bei komplexen Arbeiten wie der Sanierung des Tunnels keine Selbstverständlichkeit. Bereits zuvor, am 20. Februar, wurde auf der Strecke Sa Coma geöffnet, wie der kürzere der beiden Tunnel auf der Strecke heißt. Er liegt zwischen den Abfahrten Peguera-La Romana und Peguera-Es Capdellà. Seitdem konnte die Umleitung durch Peguera etwas verkürzt werden, sorgte aber weiter für Unmut bei Autofahrern und Anwohnern. Massive Investitionen Der 840 Meter lange Son-Vic-Tunnel liegt nördlich von Peguera, zwischen den Abfahrten Peguera-Cala Fornells und Camp de Mar. Die Sanierung beider Tunnel - Inspekteure hatten in den rund 30 Jahre alten Bauwerken massive Materialschäden festgestellt - kostete dem Inselrat mehr als 6 Millionen Euro. Installiert wurden auch LEDs, Kameras und Ventilatoren. Sicherer wird die Strecke Palma-Andratx darüber hinaus durch einen neuen Kreisel an der Abfahrt nach Camp de Mar. Er ersetzt inzwischen eine Abbiegespur, an der es in den vergangenen Jahren immer wieder zu schweren Unfällen gekommen war. Tunnel auf, Tunnel zu Mit den Arbeiten war Anfang 2022 begonnen worden. Mehrere Wochen lang musste der gesamte Verkehr durch das Zentrum des Urlaubsorts Peguera umgeleitet werden, was zu zahlreichen Beschwerden von Anwohner, Geschäftsleuten und insbesondere Hoteliers führte. Speziell im Rathaus von Andratx war man auf die Tunnelsperrung schlecht zu sprechen. Während der Hauptsaison vergangenen Jahres wurden die Arbeiten unterbrochen, im Herbst 2022 dann wieder aufgenommen. Ab November wurde der Tunnel wieder vollständig gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Zu normalen Zeiten passieren täglich rund 30.000 Fahrzeuge die beiden Tunnel - im Sommer mehr, im Winter weniger. /ff