Nach dem gewaltsamen Tod eines niederländischen Urlaubers an der Playa de Palma auf Mallorca hat die niederländische Polizei am Mittwoch (4.8.) einen 19-jährigen Tatverdächtigen in Hilversum festgenommen. Er steht im Verdacht, am 14. Juli in Arenal an einer oder mehreren Prügelattacken beteiligt gewesen zu sein. Bei einer dieser Attacken wurde ein 27-jähriger Landsmann so schwer am Kopf verletzt, dass er wenige Tage später im Landeskrankenhaus Son Espases verstarb.

Die Festnahme ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen der spanischen Nationalpolizei und den Ermittlungsbehörden in den Niederlanden. Die Befragung von Augenzeugen und die Auswertung von Videoaufzeichnungen führten zu den Ermittlungen gegen mehrere Tatverdächtige. Die Polizei ruft die Bevölkerung weiterhin zur Mitarbeit auf, da geklärt werden muss, welche Personen genau an welchen Attacken beteiligt waren.

Augenzeugenberichten zufolge soll es sich um eine Gruppe von neun randalierenden Niederländern im geschätzten Alter zwischen 18 und 20 Jahren gehandelt haben, die anscheinend mehrere Personen angriffen. Der nun Festgenommene soll auf einem Video zu sehen sein, in dem er eine auf dem Boden liegende Person brutal tritt. Bei der angegriffenen Person handelt es sich aber nicht um den 27-Jährigen, der später im Krankenhaus an seinen Verletzungen starb. /tg