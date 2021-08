Heiße Luftmassen ziehen in den kommenden Tagen von Afrika nach Mallorca. Sie sorgen nicht nur für eine der größten Hitzewellen der vergangenen Jahre, sondern auch für reichlich Saharastaub in der Luft. Das könnte den Sterneguckern den Meteoritenschauer vermasseln.

Wie groß die Haube aus Staub über der Insel ist zeigt die Aufnahme eines NASA-Satelliten vom Dienstag (10.8.). Am Mittwoch und Donnerstags bleibt es auf der Insel bewölkt, und zumindest am Mittwoch kann es immer wieder auch leichte Schauer geben. Gepaart mit der Hitze ist es dann regelrecht schwül.

In den sozialen Netzwerken haben einige Mallorquiner schon Fotos von den Sandmassen geteilt, die in der Nacht auf Mittwoch herabregneten:

Buenos días desde Inca,con estas fotos del barro que la precipitación débil ha dejado en mi terraza y que he podido barrer esta mañana. Seguimos todavía con polvo en suspensión como se puede ver en la foto del sol,a la espera de que temperatura máxima se alcanza hoy. pic.twitter.com/mDOELtmafx — francisco seguí (@franciscosegui2) 11 de agosto de 2021

Die Staubwolke dürfte die Beobachtung des jährlichen Perseiden-Spektakels am Himmel beeinträchtigen, das in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12.8.) seinen Höhepunkt erreicht. Es ist fraglich, wie gut man die Sternschnuppen auf Mallorca ob der Sandkörner in der Luft und den Wolken dann sehen kann. /rp