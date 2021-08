Nach einer etwas kühleren Phase, die sich deutlich von der Gluthitze im östlichen Mittelmeerraum unterschied, zieht der Hochsommer jetzt auch auf Mallorca noch einmal kräftig an. Die Temperaturen steigen und knacken laut spanischem Wetterdienst Aemet gegen Ende der Woche wieder die 40-Grad-Marke. Bereits ab Dienstag gelten in einigen Gebieten Hitzewarnungen.

Die neue Woche ist auf der Insel bewölkt gestartet. Gen Nachmittag soll sich am Montag der Himmel auflockern. Es bleibt aber diesig, da Saharastaub in der Luft unterwegs ist.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 34 Grad in Sóller, Llucmajor und Santa María del Camí. Im Nordosten um Cala Ratjada bleibt es bei knapp 30 Grad etwas kühler. An der Playa de Palma ist mit einer Wassertemperatur um die 27 Grad zu rechnen. Es steht eine Tropennacht bevor. Nur im Sóller-Tal sinken die Temperaturen auf 19 Grad. In vielen anderen Gemeinden bleibt es bei 24 Grad unangenehm schwül.

Der Wetterdienst warnt besonders im Süden der Insel vor einer extremen Waldbrandgefahr:

Am Dienstag hat Aemet von 12 bis 19 Uhr die Warnstufe Gelb im Süden rund um Palma de Mallorca ausgegeben. Bis zu 36 Grad sind möglich. Im Norden bleibt es im Vergleich zum Vortag unverändert. Es gibt einen Sonne-Wolken-Mix. Der Saharastaub schwirrt weiter umher. Am Meer weht der Wind böig. Nachts bleiben die Temperaturen konstant.

Am Mittwoch besteht die Hitzewarnung neben dem Süden auch für die Inselmitte. Ansonsten ändert sich wenig: Sonne-Wolken-Mix, Saharastaub, Windböen am Meer am Abend.

Kochend heiß wird es dann ab Donnerstag. Eine Hitzewarnung dürfte zeitnah folgen. Wahrscheinlich steigt diese dann auf Orange. Laut Aemet könnten es 41 Grad in Inca werden, 40 Grad in Llucmajor. An den Küsten bleibt es erträglicher: 36 Grad in Palma de Mallorca, 35 Grad in Andratx und Cala Ratjada.

Ein Ende der extremen Hitze ist erst einmal nicht in Sicht. Sowohl am Freitag als auch am Wochenende bleiben die Höchsttemperaturen über der 40-Grad-Marke. /rp