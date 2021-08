Der Himmel auf Mallorca erinnert weiterhin ein wenig an die Filmreihe "Herr der Ringe": Die mit Saharastaub gefüllten Wolken lassen an das Reich des bösen Herrschers Sauron denken. Allerdings ist damit bald Schluss. Wie der Sprecher des spanischen Wetterdienstes Aemet auf den Balearen, Bernat Amengual, der MZ berichtet, wird der Staub nun nach und nach davongetragen. Bis Samstag (14.8.) sollte er verschwunden sein.

Dafür werden die Nächte umso heißer. Die hohen Mindesttemperaturen sind eines der beiden auffälligen Merkmale der derzeitigen Hitzewelle auf Mallorca (das andere ist die lange Dauer). 26,8 Grad hat Aemet in der Nacht auf Donnerstag in Palma de Mallorca gemessen. Doch dabei wird es nicht bleiben: "In der Nacht von Freitag auf Samstag und in der Nacht darauf können die Tiefstwerte sogar bei 29 Grad liegen", prophezeit Amengual.

Am Wochenende soll der Höhepunkt der Hitzewelle erreicht werden. "Ob es Samstag oder Sonntag wird, ist noch unklar", sagt der Aemet-Sprecher. Der Wetterdienst geht nach wie vor von Höchsttemperaturen von 41 Grad aus. Damit würde Mallorca wohl um die Warnstufe Rot herumkommen. Diese gilt erst ab 42 Grad.

"Wir aktualisieren die Daten jedoch regelmäßig", sagt Amengual. Es kann also sein, dass sich kurzfristig noch etwas ändert. Stand Donnerstagmittag gilt am Donnerstag und Freitag in der Inselmitte und im Süden Mallorcas die Warnstufe Orange, anderswo die Warnstufe Gelb. Am Samstag gilt nur in der Inselmitte die Warnstufe Orange und an allen Küsten Gelb. Für den Sonntag hat Aemet noch keine Warnstufen ausgegeben.

Anders sieht es bei der Waldbrandgefahr aus. Hier gilt die höchste Warnstufe:

Ab Montag soll die Hitzewelle abflauen. "Das wird am Anfang im Norden Mallorcas und auf Menorca zu spüren sein. Am Dienstag sinken dann die Temperaturen auf der ganzen Insel", prophezeit Amengual. /rp