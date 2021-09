Der spanische Wetterdienst Aemet hat seine ursprüngliche Prognose überarbeitet und die Warnstufe für Donnerstag (2.9.) hochgesetzt. Bereits in der Nacht ist es zu einem kurzen heftigen Schauer samt Gewitter gekommen. Aemet warnt davor, dass das nur der Anfang war. Es wird ein kurzes Tief, ab Freitag soll sich die Lage schon wieder beruhigen.

Von 11 bis 22 Uhr gilt nun im Süden, Osten und der Inselmitte die Warnstufe Gelb. Zuvor war Palma de Mallorca noch gänzlich um die Wetterwarnung herumgekommen. Gewarnt wird von Gewitter und Starkregen. Bis zu 20 Millimeter Niederschlag sind möglich, der auch als Hagel fallen kann. Im Norden und Westen von Mallorca gilt von 11 bis 0 Uhr gar Warnstufe Orange. Hier sind bis zu 40 Millimeter Niederschlag möglich. Auf Menorca gilt ebenfalls Warnstufe Orange. Zudem wird vor der Rissaga gewarnt. Diese Schwankungen des Meeresspiegels unter anderem aufgrund des Luftdrucks könnten auch Auswirkungen auf Mallorca haben.

Die Temperaturen bleiben im Vergleich zu den Vortagen konstant. In der Inselmitte liegen die Höchstwerte bei 32 Grad, an den Küsten wohl knapp unter der 30-Grad-Marke. Der Wind weht böig aus wechselnder Richtung. In der Nacht sinken die Temperaturen nur in der Inselmitte unter die 20-Grad-Marke, die ausschlaggebend für die Bezeichnung "Tropennacht" ist. In Palma de Mallorca liegen die Tiefstwerte bei 22 Grad.

Am Freitag gilt noch im Norden der Insel bis 8 Uhr die Warnstufe Gelb. Danach sind alle aufgehoben. Die Sonne zeigt sich ab dem Vormittag, ein paar Wolken sind aber auch dabei. Die Temperaturen ähneln denen vom Vortag.

Am Wochenende bleibt das Wetter konstant. Sowohl Samstag als auch Sonntag startet der Tag mit viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf zieht der Himmel zunehmend zu und gen Abend sind leichte Schauer möglich. Die Temperaturen liegen je nach Ort knapp über oder unter der 30-Grad-Marke. Die Wassertemperatur an der Playa de Palma beträgt 26 Grad. /rp