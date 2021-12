Noch ein Verkehrstoter im Dezember: Ein 54-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag (11.12.) im Gemeindegebiet Andratx im Südwesten von Mallorca ums Leben gekommen. Er ist bereits das vierte tödliche Verkehrsopfer in diesem Monat.

Wie die Guardia Civil bekannt gab, war der Mann gegen 16.45 Uhr auf der Landstraße Ma-10 unterwegs. Etwa auf Höhe von Kilometer 101 verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit voller Wucht vor eine Leitplanke. Die wenig später eintreffenden Rettungskräfte versuchten 40 Minuten lang, den Motorradfahrer wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg.

Die Guardia Civil will nun ermitteln, wie genau es zu dem Unfall kam. Eine erste Hypothese deutet darauf hin, dass der Palmesaner mit seiner Ducati Multistrada mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Hinweise darauf, dass noch andere Verkehrsteilnehmer am Unfall beteiligt gewesen sein könnten, gibt es nicht.

Es ist der zweite tödliche Unfall auf Mallorca innerhalb von nur einer Woche. Am vergangenen Sonntag (5.12.) waren drei junge Männer zwischen 22 und 25 Jahren mit einem Auto in der Nähe von Can Picafort tödlich verunglückt. Das Unglück hatte in ihren Heimatorten Capdepera und Artà tiefe Betroffenheit unter den Anwohnern ausgelöst. Seit Anfang des Jahres sind auf den Straßen Mallorcas und der Nachbarinseln insgesamt 42 Menschen ums Leben gekommen. /somo