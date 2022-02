Ein 36-jähriger Deutscher ist auf Mallorca festgenommen worden, nachdem er einen Mann an der Playa de Palma mit einer Sichel angegriffen und schwer verletzt haben soll. Der Täter hatte das Opfer verdächtigt, eine Frau misshandelt zu haben. Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag (6.2.) in den frühen Morgenstunden. Zunächst berichtete die Zeitung "Ultima Hora" über den Vorfall, ein Sprecher der Nationalpolizei bestätigte gegenüber der MZ die Geschehnisse.

Demnach hatten Anwohner gegen 5.30 Uhr die Polizei gerufen, weil sie Hilferufe einer Frau aus einem Auto hörten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, berichtete ein Zeuge, es sei in dem Auto kurz zuvor zu einer heftigen Diskussion zwischen der Frau und einem Mann gekommen. Plötzlich habe ein Dritter den Mann im Auto mit einer Stichwaffe angegriffen. Das schwer verletzte Opfer war zum Zeitpunkt, als die Beamten eintrafen, bereits in das nächstgelegene Gesundheitszentrum gebracht worden. Später wurde die Frau ins Krankenhaus Son Espases gebracht, wo sie notoperiert wurde.

Täter übergab Beamten die Sichel

Die Beamten machten den Täter in einem nahegelegenen Haus ausfindig und nahmen ihn fest. Der 36-jährige zeigte sich kooperationsbereit und übergab den Beamten sogar die Sichel, mit der er das Opfer angegriffen und verletzt hatte. Er gab an, gesehen zu haben, wie der Mann in dem Auto die Frau misshandelt hätte. Er habe der Frau helfen wollen, so der Festgenommene. Daraufhin sei er von dem anderen Mann angegriffen worden und habe sich selbst verteidigt.

Der Angreifer wurde noch am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt und nach Schilderung seiner Sicht der Dinge wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft geschickt. Das Opfer bestritt bei einer Vernehmung, die Frau misshandelt zu haben. Und auch diese gab an, sie sei nicht angegriffen worden. Vielmehr hätten sie und ihr Freund Party gemacht und hätten im Auto viel Lärm verursacht.

Auf die Frage, woher der Täter die ungewöhnliche Tatwaffe gehabt habe, konnte der Sprecher der Nationalpolizei gegenüber der MZ keine Angaben machen. /pss