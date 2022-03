Zwei Männer haben am frühen Mittwochmorgen (9.3.) in Palma de Mallorca ein Auto geknackt, um es in Brand zu setzen. Im Inneren des Wagens befand sich noch ihr Hund.

Das Fahrzeug war in einer Straße im Viertel Rafal Nou geparkt. Nachdem sich ein 32-Jähriger und ein 50-Jähriger Zugang zum Auto verschafft hatten, setzten es samt ihrem eigenen Hund im Inneren in Brand. Täter ließen das Tier frei Nachbarn, die das Treiben beobachtet hatten, sprachen die Brandstifter an und forderten sie dazu auf, das Tier zu befreien. Dem kamen die Männer nach. Sie öffneten die Tür, damit der Hund das Auto verlassen konnte. Ein Streifenwagen der Nationalpolizei fuhr zufälligerweise vorbei, wurde von den Zeugen angehalten und über den Vorfall informiert. Die Beamten riefen die Feuerwehr, um das noch brennende Feuer zu löschen. Auch die Tierschutzbehörde wurde informiert, um den Hund bei sich aufzunehmen. Tatverdächtige festgenommen Die beiden Tatverdächtigen versuchten zu flüchten, wurden aber aufgehalten und wegen des Verdachts der Brandstiftung festgenommen. Die Motive für ihre Tat sind noch nicht abschließend geklärt. Der Hund ist ohne Schaden davongekommen. /ht