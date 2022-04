Im Stadtviertel Es Fortí in Palma de Mallorca hat eine Brandserie in Containern am Samstagmorgen (9.4.) großen Schaden angerichtet. Das erste Feuer zerstörte auch zwei Autos, die auf beiden Seiten geparkt waren, und beschädigte drei weitere Fahrzeuge. Die Polizei sucht nach den Brandstiftern, da offenbar alles darauf hindeutet, dass es sich um eine vorsätzliche Tat handelt.

Nach Angaben der Feuerwehr von Palma brach das erste Feuer gegen viertel vor acht Uhr morgens im Carrer de Ramón Pico i Campamar aus, gegenüber des ehemaligen Stadions Lluis Sitjar. Der Brand begann in einem Container, doch die Flammen erreichten schnell ein großes Ausmaß. Die Feuerwehr wurde zum Einsatzort geschickt und arbeitete mehr als eine Stunde, um das Feuer zu löschen. L’incivisme de cremar contenidors afecta a persones,coses materials i símbols com la porta de l’estimat Lluís Sitjar…💔



Tampoc les parets son llocs per a grafits ⛔️



Treballam en la millora de la façana i en solucions d'acord al patrimoni històric pic.twitter.com/i6CvjpSEif — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) 9 de abril de 2022 Weitere Brände brachen fast zeitgleich aus Noch während sie dort waren, wurden die Einsatzkräfte wegen zwei weiterer Brände alarmiert, die fast zeitgleich in zwei anderen Containern im selben Viertel ausgebrochen waren. Im Fall dieser Feuer im Carrer de Francesc Martí i Móra gelang es der Polizei, die Autos, die neben den Containern standen, rechtzeitig aus dem Weg zu räumen. So hielt sich der Schaden hier in Grenzen, obwohl einige Mülltonnen beschädigt wurden. /bro