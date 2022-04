Die balearische Landesregierung hat am Montag (26.4.) beschlossen, welche regionalen Feiertage auf Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera im Jahr 2022 gelten. Weil nicht genug nationale Feiertage auf einen Sonntag fallen, konnten die Balearen nur zwei Feiertage selbst bestimmen: Den 1. März (Tag der Balearen) und den 10. April (Ostermontag). Der 26. Dezember, den die Balearenregierung traditionell ebenfalls zum Feiertag macht, ist aktuell noch ein Werktag. Die Gemeinden könnten das aber noch ändern.

In Spanien gibt es jedes Jahr genau 14 Feiertage, die auf drei behördlichen Ebenen festgelegt werden. Es gibt nationale Feiertage, die in ganz Spanien gelten. Dazu gehören zum Beispiel der Neujahrstag am 1. Januar (der dieses Jahr auf einen Sonntag fällt), der Tag der Arbeit am 1. Mai oder der Tag der spanischen Verfassung am 6. Dezember. Auch kirchliche Festtage wie Karfreitag (beweglich) oder Weihnachten (25. Dezember) gehören dazu.

Feiertage 2023 auf Mallorca: Die Balearen können nur zwei Tage festlegen

Zusätzlich legt jede Autonomieregion zwei weitere Feiertage fest. Wenn mehrere nationale Feiertage auf Sonntag fallen, werden es sogar mehr. In der Region der Balearen hat es Tradition, abgesehen vom Tag der Balearen, den Ostermontag und eben den 26. Dezember zum Feiertag zu erklären. Im Jahr 2022 war es möglich, alle drei Tage zu regionalen Feiertagen zu erklären. 2023 funktioniert es aber nicht.

Denn als dritte behördliche Ebene legen die Gemeinden in Spanien ebenfalls zwei zusätzliche lokale Feiertage fest. Oft werden diese genutzt, um die örtlichen Patronatsfeiern gebührend feiern zu können. Palma de Mallorca feiert zum Beispiel Sant Sebastià am 20. Januar, während sich Sóller im Mai einen zusätzlichen freien Tag gönnt, um sich ausgiebig der Piratenschlacht Es Firó zu widmen. Die kommunalen Feiertage werden in den kommenden Wochen bekannt.

Das sind die nationalen und regionalen Feiertage im Jahr 2023 auf Mallorca: