Nach zwei eher tristen Tagen mit grauen Wolken und Regen auf Mallorca zeigt sich am Inselhimmel langsam wieder die Sonne. Bis zum Wochenende sollen zudem die Temperaturen ordentlich steigen und sich peu a peu der 30-Grad-Marke nähern.

Der Schein trügt am Donnerstagvormittag. Der Himmel ist zwar noch wolkenverhangen, aber spätestens nach dem Mittagessen lacht die Sonne am strahlend blauen Firmament. Auch der Saharastaub, der in der Luft umherschwirrt, verzieht sich bis zum Abend. Das könnte am starken Wind liegen, der aus Richtung Nord-Nordost weht.

Im Süden wird es etwas wärmer als im Norden der Insel: 22 Grad in Palma de Mallorca, 21 Grad in Llucmajor, 20 Grad in Alcúdia und 19 Grad in Cala Ratjada. Nach dem Sonnenuntergang um 20.48 Uhr sinken die Temperaturen nur sehr gemächlich. Weniger als 12 Grad in der Inselmitte werden es nicht, im Stadtgebiet von Palma de Mallorca halten sich die Temperaturen sogar bei 15 Grad.

Der Wind flaut ab

Um 6.42 Uhr taucht die Sonne am Freitagmorgen wieder am Horizont auf. Bis Mittag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Im Nordosten um Cala Ratjada kann es ein paar Regentropfen geben, die Wahrscheinlichkeit ist aber nicht sehr hoch. Am Nachmittag strahlt die Sonne kräftig. Der Wind flaut ab, die Temperaturen steigen auf 23 bis 24 Grad. Erneut kann es im Norden und Nordosten etwas kühler werden: Der spanische Wetterdienst Aemet beziffert die Temperatur in Cala Ratjada auf 21 Grad. In der Nacht bleibt die Lage unverändert.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Der Samstag startet mit einigen Wolken in den frühen Morgenstunden, die sich im Lauf des Vormittags verziehen. Die Temperaturen gleichen denen vom Vortag. Der Wind weht schwach aus wechselnder Richtung. Am Sonntag steigen die Temperaturen auf 27 Grad in Palma de Mallorca und der Inselmitte. Im Norden und Nordosten bleibt es erneut kühler: 23 Grad in Cala Ratjada. In den Mittagsstunden tauchen einige Wolken auf, die für eine geringe Regenwahrscheinlichkeit sorgen. Am Morgen und am Nachmittag kann man aber ohne Schirm an den Strand gehen und die Sonnencreme sollte aufgetragen werden. Die aktuellen Wassertemperaturen auf der Insel finden Sie hier. /rp