Die Gemeinde Pollença hat am Freitag (13.5.) eine illegale Barterrasse am Strand Tamarells entfernt. Das gab das Rathaus in einer Pressemitteilung bekannt.

Bereits im Jahr 2020 war bei der Küstenbehörde die Entfernung der Holzkonstruktion beantragt worden, da diese über keine Genehmigung verfügt. Im vergangenen Jahr war die Terrasse dann von der Verwaltung gesperrt worden. Die Sperrbänder wurden damals von den Betreibern des Lokals einfach wieder entfernt. Der gastronomische Betrieb ging unbehindert weiter. Die Gemeinde drückte in der Pressemeldung ihr Unverständnis darüber aus, dass die Küstenbehörde nicht gehandelt habe. Das sei nicht hinnehmbar, da die Behörde gleichzeitig von der Gemeinde unter anderem die Entfernung von Rollstuhlrampen und anderen Einrichtungen verlangt hatte, die eindeutig nicht einem kommerziellen Zweck dienten. /pss