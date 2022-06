Ärzte im Landeskrankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca haben am Sonntag (5.6.) einem neunjährigen Jungen einen Mittelfinger wieder angenäht, den dieser bei einem Unfall zu Hause verloren hatte. Der Vorfall trug sich am frühen Abend zu, als ein Mann im Kreisverkehr am Schwimmbad Son Hugo im Nordosten der Stadt eine Polizeistreife auf sich aufmerksam machte. Er habe im Auto seinen Neffen dabei, der sich bei einem Haushaltsunfall verletzt hatte. Die Beamten der Ortspolizei fuhren mit ihren Motorrädern vor dem Auto des Mannes zum Krankenhaus.

Finger beim Spielen abgerissen Weitere Ortspolizisten sperrten für kurze Zeit die wichtigen Kreuzungen und Kreisverkehre auf dem Weg, um dem Mann mit dem verletzten Kind eine schnelle Anfahrt zum Krankenhaus zu ermöglichen. In der Klinik wurde der Junge sofort operiert, der Finger konnte ihm wieder angenäht werden. Zu dem Unglück war es nach Darstellung des Onkels gekommen, als der Neunjährige mit seiner Schwester im Haus der Familie spielte. Unglücklicherweise klemmte sich der Junge seinen Finger in einer Tür ein, woraufhin der Finger abgerissen wurde. /jk