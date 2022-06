Ein 73-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen (15.6.) in der Cala Llombards in Santanyí auf Mallorca ertrunken. Der Vorfall ereignete sich gegen acht Uhr.

Mehrere Personen entdeckten den Körper des Mannes, der leblos im Meer trieb. Ein anwesender Arzt leitete sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Angerückte Sanitäter setzten die Rettungsmaßnahmen fort, konnten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. In den vergangenen Tagen ist es vor Mallorca zu zahlreichen Unglücken im Meer gekommen. Allein in der vergangenen Woche kamen zwei Menschen ums Leben, drei weitere wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Ein weiteres Todesopfer gab es bei einem Badeunfall vor Menorca. /pss