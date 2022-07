Wer aktuell auf Mallorca ist, kann sich diese Woche auf strahlenden Sonnenschein und wolkenfreien Himmel freuen. Allerdings wird es im Laufe der Woche immer heißer.

Am Montag (11.7.) sind die Höchsttemperaturen bei 31 Grad an der Küste zwar nicht kühl, aber noch gut zu ertragen. Zumal es nachts in weiten Teilen der Insel auf etwa 20 Grad herunterkühlt, Palma kann sich sogar auf eine Nacht bei 18 Grad freuen. Nur im Inselinneren wird es bereits am Wochenanfang mit 36 Grad in Inca extrem heiß. Der spanische Wetterdienst Aemet spricht wegen der hohen Temperaturen für diese Zone die Warnstufe Gelb aus.

Bereits am Dienstag steigen die Temperaturen auch an der Küste. Während Santanyí und Artá noch Höchsttemperaturen von 32 Grad haben, schwitzen Sóller und Palma bei 36 Grad. Am heißesten wird es in Santa María del Camí mit 37 Grad. Inselweit bleibt es in der Nacht zum Mittwoch dann auch nachts warm. Weil die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt, spricht man von einer Tropennacht.

Mittags lieber nicht an den Strand

Donnerstag und Freitag bleibt es mit Höchsttemperaturen zwischen 32 und 37 Grad ähnlich wie am Mittwoch. Auch die Nächte bleiben heiß. Am Samstag steigen die Temperaturen dann wieder. In Palma sind zum Wochenende bis zu 37 Grad angesagt, in Sóller 38, in Porreres und Inca 39. Am heißesten wird es mal wieder in Santa María del Camí im Inselinneren. Dort sind für Samstag 40 Grad angesagt.

Bei den hohen Temperaturen dürfte es Touristen und Einwohner an den Strand ziehen. Das Meer ist zwar selbst aufgeheizt, dürfte aber bei den hohen Temperaturen außerhalb trotzdem abkühlen. Am Naturstrand Es Trenc im Süden und der Cala Formentor im Norden sind für die nächsten Tage 27 Grad Wassertemperatur angesagt, an der Playa de Palma sogar 28 Grad.

Gleichzeitig liegt der UV-Index auf der Insel bei 10, also sehr hoch. Die WHO empfiehlt bei einem sehr hohen UV-Index in den Stunden von 11 bis 15 Uhr den Aufenthalt im Freien zu vermeiden und auch außerhalb der Zeit möglichst viel im Schatten zu liegen. Außerdem sollte Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor verwendet werden.