Glaubt man den Meteorologen, ist das Wetter auf Mallorca bis Mitte August konstant. Das scheint sich zu bewahrheiten. Am ständigen Sonnenschein und der großen Hitze wird sich in der neuen Woche wenig ändern.

Zum Wochenstart gibt es eine Tropennacht. Die Tiefstwerte liegen zwischen 21 Grad (Santa María del Camí) und 24 Grad (Palma de Mallorca, Andratx, Pollença). Um 6.53 Uhr ist am Montag (8.8.) Sonnenaufgang. Erst gen Mittag schießen die Temperaturen in die Höhe. Ab 12 Uhr hat der spanische Wetterdienst Aemet in der Inselmitte die Warnstufe Gelb ausgegeben, die ab 36 Grad gilt. Im Süden der Insel wird es jedoch kaum kühler. Weiterhin gilt auf Mallorca Vorsicht im Umgang mit Feuer, da es schnell zu Waldbränden kommen kann.

Geringe Regenwahrscheinlichkeit am Abend

Der Tag startet sonnig. Bis zum Abend sollen einige Wolken auftauchen, die sogar für eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit auf ein paar Regentropfen und gar Gewitter sorgen. Den Regenschirm kann man wohl aber dennoch daheim lassen. Der Wind weht schwach, an den Küsten am Abend etwas zügiger. Um 20.56 Uhr verabschiedet sich die Sonne.

Die Wassertemperatur hat die 30 Grad-Marke geknackt. Sowohl an der Playa de Palma als auch an der Playa de Muro wird dieser Wert derzeit erreicht. Diese hohe Meerestemperatur erhöht das Risiko auf Unwetter im Herbst. Was es mit der gota fría auf sich hat, können Sie hier nachlesen.

Am Dienstag gilt die Warnstufe Gelb wegen Hitze im Süden Mallorcas und der Inselmitte. Bis zu 37 Grad sind dann möglich. Wieder lautet die Wettervorhersage von Aemet gleich: Sonnig und im Tagesverlauf zunehmend Wolken. Am Abend eventuell wenige Regentropfen.

Restliche Woche ähnlich

Daran ändert sich auch im Wochenverlauf nichts mehr. Die Temperaturen bleiben hoch und die Sonne scheint. Mal schauen, ob das ab Montag (15.8.) wirklich anders wird. /rp