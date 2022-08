Nach gefühlt zwei Monaten ohne Wolken und fast unerträglicher Hitze sind die Temperaturen auf Mallorca etwas gesunken. Im Wochenverlauf kann es immer wieder regnen. Der spanische Wetterdienst Aemet prognostiziert zudem Gewitter und hat für den Donnerstag eine Unwetterwarnung ausgegeben. Die Zeit der Tropennächte endet hingegen langsam.

In der Nacht auf Dienstag (16.8.) gab es große regionale Schwankungen bei den Tiefstwerten. In Capdepera und Palma de Mallorca maß Aemet 26 Grad. Der Inseldurchschnitt lag bei etwa 22 Grad. In den Bergen von Lluc sank die Temperatur auf 12 Grad.

Hitzewarnungen bestehen am Dienstag nicht. Die wenigen Wolken verziehen sich nach dem Mittagessen. Im Norden werden Höchstwerte von 35, vereinzelt vielleicht sogar 36 Grad erreicht. Im Süden ist es deutlich kühler: 31 Grad in Palma de Mallorca.

Schwankungen des Meeresspiegels

Bis 15 Uhr warnt Aemet an der Küste Menorcas vor Rissagas. Bei dem Wetterphänomen handelt es sich um Schwankungen des Meeresspiegels, die durch Luftdruck ausgelöst werden. Sind diese besonders stark, kann es an der Nordküste Mallorcas zu leichten Überschwemmungen kommen. Aemet geht von Schwankungen von 90 Zentimetern aus.

Trotz des Regenschauers am Montag gilt weiter auf fast der ganzen Insel eine extreme Waldbrandgefahr:

Regen und Gewitter in der Wochenmitte

Die Nacht auf Mittwoch wird noch einmal schwül. Zwischen 21 (Inselmitte und Westen) und 25 Grad (Palma de Mallorca) liegen die Tiefstwerte. Tagsüber gönnt sich die Sonne eine Pause. Am Vormittag wird es grau. Immer wieder kann es leicht regnen. Die Regentropfen sind mit Saharastaub versetzt - wenn möglich, das Auto also in der Garage parken. Es kann zu Gewittern kommen. Am Nachmittag blitzt die Sonne hinter der Wolkendecke hervor.

Die Temperaturen sinken erneut, in manchen Orten gar unter die 30-Grad-Marke: 33 Grad in Pollença, 31 Grad in Cala Ratjada, 29 Grad in Palma de Mallorca und Andratx. Das hat auch Auswirkungen auf die Nacht. Nur noch in Palma de Mallorca (21 Grad) und Llucmajor (20 Grad) kommt es zu einer Tropennacht.

Donnerstagvormittag kann es zu Starkregen und Gewitter kommen. In der Tramuntana gilt von Mitternacht bis 8 Uhr die Warnstufe Gelb, im Norden und Osten der Insel bis 18 Uhr. Die Temperaturen liegen dann um die 30-Grad-Marke. Gen Wochenende wird es wieder sonnig. /rp