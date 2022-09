Das war eine heiße Nacht! Im wahrsten Sinne des Wortes. Im Hafen des Orangendorfs Sóller auf Mallorca sanken die Temperaturen nicht unter 29 Grad. Dabei gelten bereits Werte über 20 Grad als Tropennacht. In den kommenden Tagen und Nächten soll es endlich etwas kühler werden. Dafür drohen aber Unwetter.

Trotz der 29 Grad in Sóller und 28 Grad in Palma de Mallorca wurden die Hitzerekorde hauptsächlich im Nordosten und Osten aufgestellt. Noch nie war eine Nacht im September seit Aufzeichnung der Wetterdaten so warm wie nun von Dienstag auf Mittwoch (14.9.):

Algunes de les temperatures mínimes d'ahir són récord, per altes, per un mes de setembre. Avui, dia 14, esperam que les mínimes es produeixin al final del dia i siguin més baixes.https://t.co/Ns56iEA9LA pic.twitter.com/9lb2K4tZ9k — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 14 de septiembre de 2022

Unwetterwarnung für die Nacht auf Donnerstag

Der Mittwoch startete extrem schwül und es ist kaum vorstellbar, dass keine Hitzewarnung mehr gilt. Dafür warnt der spanische Wetterdienst Aemet ab 22 Uhr aber inselweit mit der Warnstufe Gelb vor Starkregen und Gewitter. Bis zu 25 Liter pro Quadratmeter können vom Himmel fallen. Auf Mallorcas Nachbarinsel Menorca wird vor einer Rissaga gewarnt. Dabei handelt es sich um Schwankungen des Meeresspiegels, die durch den Luftdruck erzeugt werden. Mit bis zu 50 Zentimetern Unterschied rechnet Aemet. Bei besonders starken Rissagas, die meist vor Menorca auftreten, kann es zu Überschwemmungen im Norden von Mallorca kommen.

Donnerstag weitestgehend schön

In der Nacht kann der Niederschlag auch hagelförmig herunterfallen. Der Wind weht schwach bis mäßig. Es gibt erneut eine Tropennacht bei Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad. Der Donnerstag startet entsprechend mies, doch schon 8 Uhr wird die Warnstufe aufgehoben und die Sonne soll sich zeigen. Im Tagesverlauf können aber immer wieder graue Wolkenfelder auftauchen. Die Regenwahrscheinlichkeit ist gering. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 32 Grad, im Süden etwas niedriger als im Norden.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

In der Nacht auf Freitag sinken die Werte weitestgehend unter die magische 20-Grad-Marke. Von 8 bis 20 Uhr gilt erneut die Warnstufe Gelb inselweit wegen Starkregen bis zu 30 Liter pro Quadratmeter und Stunde sowie Gewitter.

Am Samstag sollen die Tagestemperaturen unter die 30-Grad-Marke fallen. Vormittags wird es wohl noch regnen, nachmittags soll die Sonne scheinen. Sonntag gibt es wohl Strandwetter. Nachts sollen am Wochenende die Temperaturen in der Inselmitte sogar auf 15 Grad fallen. /rp